Cronaca 1081

Coronavirus, Sicilia prima per contagi in Italia: altri 144 positivi, preoccupa Caltanissetta

Nell'isola ci sono 3.478 positivi al Covid, di cui 137 ricoverati in ospedale, 18 in terapia intensiva

Redazione

06 Luglio 2021 17:41

Torna a crescere il numero dei nuovi casi Covid in un solo giorno in Sicilia: sono ben 144 i positivi nelle ultime 24 ore su 14.127 tamponi processati, dato che porta l'Isola al primo posto in Italia per nuovi casi. Il tasso di positività sale all'1% (ieri era 0,7%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 58 i nuovi positivi su 7.803 tamponi processati, frutto dei pochi test effettuati nel weekend. Quattro le nuove vittime, mentre 240 sono i guariti in un solo giorno. Scendono di tre unità i ricoveri ordinari in ospedale, mentre c'è un nuovo ingresso in terapia intensiva. Attualmente in Sicilia ci sono 3.478 positivi al Covid, di cui 137 ricoverati in ospedale (ordinari), 18 in terapia intensiva e 3.323 in isolamento domiciliare. I decessi sono saliti a 5.985, mentre i guariti a 222.923. Da inizio pandemia sono stati 232.386 le persone contagiate dal Coronavirus in Sicilia.

A livello provinciale, boom di casi a Caltanissetta, ben 46, a Palermo sono stati registrati 13 casi, a Messina 9, a Catania 22, a Siracusa 6, a Ragusa 9, a Enna 2, ad Agrigento 16 e a Trapani 21. Già ieri, Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'Mauro Picone' del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac), aveva dichiarato che sorvegliate speciali sono cinque province che negli ultimi sette giorni hanno mostrato "un trend di crescita lineare dell’incidenza, con consistenti valori medi del tasso di aumento settimanale". Tra queste c'era la provincia di Caltanissetta, insieme a quella di Napoli, Lodi, Verona e Ascoli Piceno.

A livello nazionale, sono 907 i positivi al test, ieri erano stati 480. Sono invece 24 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 31. Sono, invece, 192.424 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, ieri erano stati 74.649. Il tasso di positività è allo 0,47%, in leggero calo rispetto allo 0,6% di ieri. Ancora in calo i ricoveri, con le terapie intensive che scendono di 4 unità (ieri -6) con 11 ingressi del giorno, e sono 187 in tutto, mentre i ricoveri ordinari sono 66 in meno (ieri -27), 1.271 in totale. La regione con più casi odierni è, come detto, la Sicilia con 144 nuovi positivi; seguono Lombardia (+129), Campania (+108), Veneto (+97), Puglia (+60) e Lazio (+58). Nessun nuovo positivo in Val d’Aosta e Molise. I casi totali salgono così a 4.264.704. I guariti sono 1.835 (ieri 1.582), per un totale dall’inizio della pandemia di 4.094.421. Gli attualmente positivi diminuiscono di 952 unità (ieri -1.133), e scendono a 42.579 in tutto, di cui 41.121 in isolamento domiciliare.(Denise Marfia, Gds.it)



Torna a crescere il numero dei nuovi casi Covid in un solo giorno in Sicilia: sono ben 144 i positivi nelle ultime 24 ore su 14.127 tamponi processati, dato che porta l'Isola al primo posto in Italia per nuovi casi. Il tasso di positività sale all'1% (ieri era 0,7%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 58 i nuovi positivi su 7.803 tamponi processati, frutto dei pochi test effettuati nel weekend. Quattro le nuove vittime, mentre 240 sono i guariti in un solo giorno. Scendono di tre unità i ricoveri ordinari in ospedale, mentre c'è un nuovo ingresso in terapia intensiva. Attualmente in Sicilia ci sono 3.478 positivi al Covid, di cui 137 ricoverati in ospedale (ordinari), 18 in terapia intensiva e 3.323 in isolamento domiciliare. I decessi sono saliti a 5.985, mentre i guariti a 222.923. Da inizio pandemia sono stati 232.386 le persone contagiate dal Coronavirus in Sicilia. A livello provinciale, boom di casi a Caltanissetta, ben 46, a Palermo sono stati registrati 13 casi, a Messina 9, a Catania 22, a Siracusa 6, a Ragusa 9, a Enna 2, ad Agrigento 16 e a Trapani 21. Già ieri, Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'Mauro Picone' del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac), aveva dichiarato che sorvegliate speciali sono cinque province che negli ultimi sette giorni hanno mostrato "un trend di crescita lineare dell'incidenza, con consistenti valori medi del tasso di aumento settimanale". Tra queste c'era la provincia di Caltanissetta, insieme a quella di Napoli, Lodi, Verona e Ascoli Piceno. A livello nazionale, sono 907 i positivi al test, ieri erano stati 480. Sono invece 24 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 31. Sono, invece, 192.424 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, ieri erano stati 74.649. Il tasso di positività è allo 0,47%, in leggero calo rispetto allo 0,6% di ieri. Ancora in calo i ricoveri, con le terapie intensive che scendono di 4 unità (ieri -6) con 11 ingressi del giorno, e sono 187 in tutto, mentre i ricoveri ordinari sono 66 in meno (ieri -27), 1.271 in totale. La regione con più casi odierni è, come detto, la Sicilia con 144 nuovi positivi; seguono Lombardia (+129), Campania (+108), Veneto (+97), Puglia (+60) e Lazio (+58). Nessun nuovo positivo in Val d'Aosta e Molise. I casi totali salgono così a 4.264.704. I guariti sono 1.835 (ieri 1.582), per un totale dall'inizio della pandemia di 4.094.421. Gli attualmente positivi diminuiscono di 952 unità (ieri -1.133), e scendono a 42.579 in tutto, di cui 41.121 in isolamento domiciliare.(Denise Marfia, Gds.it)

Ti potrebbero interessare