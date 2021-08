Cronaca 1635

Coronavirus. Nuovo record in Sicilia: 822 nuovi casi e 31 ricoveri in un giorno

Dei pazienti 7 sono stati ricoverati in terapia intensiva, numeri che avvicinano la Sicilia alla zona gialla

Redazione

08 Agosto 2021 17:40

Sicilia per il terzo giorno consecutivo prima per nuovi positivi al Coronavirus, ricoveri e decessi (3 insieme al Lazio). Nelle ultime 24 ore sono stati 822 i nuovi casi nell'Isola su 9.083 tamponi processati e il tasso di positività è schizzato al 9% (ieri era 4,4%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 776 i nuovi casi su 17.662 tamponi processati. Dati, quelli di oggi, allarmanti soprattutto in relazione ai ricoveri: 31 di cui 7 in terapia intensiva, numeri che avvicinano molto velocemente la Sicilia alla zona gialla. I posti letto in ricovero ordinario occupati da pazienti Covid adesso raggiungono il 13,3%, mentre quelli in terapia intensiva il 7,4%.

Il virus galoppa nell'Isola, così come le ospedalizzazioni: la legge prevede che con il 10% di occupazione delle terapie intensive e il 15% dei posti letto in ricovero ordinario il passaggio in zona gialla avviene automaticamente. E la Sicilia è destinata, probabilmente già il prossimo 16 agosto, al cambio di fascia. Attualmente in Sicilia ci sono 14.077 positivi, di cui 418 ricoverati in ospedale, 54 in terapia intensiva e 13.605 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 228.475 (153 nelle ultime 24 ore), mentre i decessi a 6.086. Da inizio pandemia sono state 248.638 le persone contagiate dal Covid nell'Isola.

A livello provinciale, sono 244 i nuovi positivi a Palermo, 110 a Catania, 26 a Messina, 70 a Siracusa, 55 a Trapani, 137 a Ragusa, 72 a Caltanissetta, 80 ad Agrigento e 28 a Enna.

A livello nazionale, sono 5.735 i positivi ai test Covid, ieri erano stati 6.902 . Sono invece 11 le vittime in un giorno (ieri erano state 22). Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.396.417, i morti 128.220. I dimessi e i guariti sono invece 4.155.931, con un incremento di 1.991 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi salgono a 112.266 con un aumento di 3.731 rispetto nelle ultime 24 ore. (Denise Marfia, Gds.it)



