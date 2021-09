Cronaca 861

Coronavirus, Sicilia ancora prima per numero di contagi: i nuovi casi sono 1.024

Attualmente nell'Isola ci sono 28.462 positivi, di cui 845 ricoverati in ospedale e 120 in terapia intensiva

Redazione

05 Settembre 2021 17:09

Sono 1.024 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 14.242 tamponi processati e l'indice di positività è salito al 7,2% (ieri 6,6%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.200 i nuovi casi su 18.260 tamponi processati. Tre i ricoveri in terapia intensiva nelle ultime 24 ore, mentre scendono (-3) quelli in ricovero ordinario. I decessi comunicati sono 10 ma la Regione precisa che 4 si riferiscono alla giornata di ieri, 5 al 3 settembre e 1 al 2 settembre. I guariti in un solo giorno sono stati 837. Rispetto a domenica della scorsa settimana si registra un 25% in meno di casi giornalieri, malgrado un 5% in più di tamponi processati.

La Sicilia rimane ancora prima per numero di nuovi contagi. Attualmente nell'Isola ci sono 28.462 positivi, di cui 845 ricoverati in ospedale (ordinario), 120 in terapia intensiva e 27.497 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 247.552, mentre i decessi a 6.445. A livello provinciale, Palermo registra 379 nuovi casi (prima a livello nazionale), Catania 139, Messina 12, Siracusa 158, Ragusa 107, Trapani 70, Caltanissetta 88, Agrigento 50 ed Enna 21. Il numero dei nuovi positivi in provincia di Palermo è poco meno di quello di tutta la regione Campania che ne ha 394 e della Lombardia che ne registra, invece, 404.

A livello nazionale, sono 5.315 i nuovi positivi ai test Covid, ieri erano stati 6.157. Sono invece 49 le vittime in un giorno, rispetto alle 56 di ieri. Sono 259.756 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, ieri erano stati 331.350. Il tasso di positività è del 2%, rispetto al 1,8% di ieri. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.571.440, i morti 129.515. I dimessi e i guariti sono invece 4.305.223, con un incremento di 5.602 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi sono 136.702, con un decremento di 337 casi nelle ultime 24 ore.(Gds.it)



