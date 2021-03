Cronaca 701

Coronavirus, Serradifalco verso la zona rossa. Il sindaco: "Ordinanza sarà firmata nelle prossime ore"

Leonardo Burgio ai cittadini: "Aiutiamo i nostri ristoratori creando una catena di solidarietà"

Redazione

23 Marzo 2021 19:07

"I contagi a Serradifalco aumentano, nelle ultime ore abbiamo avuto 2 solo guariti a fronte di 8 nuovi positivi. Alcuni di questi sono contatti di persone già in isolamento domiciliare. Adesso i casi totali sono 71. Ho avuto notizia dalla segreteria del presidente della Regione che l'ordinanza per l'istituzione della Zona Rossa è pronta e sarà firmata nelle prossime ore. Con tutta probabilità potrebbe entrare in vigore a partire da domani. Non abbiamo ancora avuto riscontro in merito ai tamponi inviati al policlinico di Palermo per la ricerca delle cosiddette varianti". Lo ha detto il sindaco di Serradifalco Leonardo Burgio nel corso della consueta diretta facebook per aggiornare i cittadini sulla situazione covid.

"Visto che saremo in zona rossa - aggiunge - invito i nostri concittadini per Pasqua e Pasquetta di creare una vera e propria catena di solidarietà per i nostri ristoratori. Se possibile, visto che la vendita di cibo d'asporto è consentita, ordinando pasti e dolci".



"I contagi a Serradifalco aumentano, nelle ultime ore abbiamo avuto 2 solo guariti a fronte di 8 nuovi positivi. Alcuni di questi sono contatti di persone già in isolamento domiciliare. Adesso i casi totali sono 71. Ho avuto notizia dalla segreteria del presidente della Regione che l'ordinanza per l'istituzione della Zona Rossa è pronta e sarà firmata nelle prossime ore. Con tutta probabilità potrebbe entrare in vigore a partire da domani. Non abbiamo ancora avuto riscontro in merito ai tamponi inviati al policlinico di Palermo per la ricerca delle cosiddette varianti". Lo ha detto il sindaco di Serradifalco Leonardo Burgio nel corso della consueta diretta facebook per aggiornare i cittadini sulla situazione covid. "Visto che saremo in zona rossa - aggiunge - invito i nostri concittadini per Pasqua e Pasquetta di creare una vera e propria catena di solidarietà per i nostri ristoratori. Se possibile, visto che la vendita di cibo d'asporto è consentita, ordinando pasti e dolci".

Loading the player...

Ti potrebbero interessare