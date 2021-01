Salute 163

Coronavirus, a Caltanissetta screening gratuito per oltre 200 cittadini: ad organizzarlo il Rotary Club

Lo screening ha riscosso un enorme successo: grazie alla collaborazione del parroco della Cittadella della Carità padre Michele Quattrocchi

Redazione

05 Gennaio 2021 18:36

Cosa c’è di più semplice di sottoporsi ad un tampone per accertarsi della assenza di infezione da COVID 19? In pochi minuti ed in modo poco invasivo si può essere sicuri della propria salute.Eppure per tantissime persone, specialmente tra le fasce più deboli della popolazione, questo semplicissimo test resta difficilmente accessibile.

Nell’ottica di fornire un servizio alla cittadinanza il Rotary Club di Caltanissetta, guidato con impegno e concretezza dalla presidente Marcella Milia, ha organizzato uno screening gratuito su larga scala per individuare ed eventualmente isolare il virus COVID 19 che si è svolto nella giornata di Lunedì 4 Gennaio dalle 8 alle 14 in Viale Stefano Candura, presso i locali della Chiesa di San Luca, messi a disposizione da Padre Alfonso Cammarata.

Rispettando un severo protocollo di sicurezza, studiato insieme all’ASP di Caltanissetta ed alla Croce Rossa di Caltanissetta e coinvolgendo esperti medici quali i dottori Manlio Colasberna e Adriana Giudice e con la collaborazione preziosa degli infermieri volontari Andrea Maira e Nicola Cirafici, sono stati sottoposti al test oltre 200 cittadini.

Lo screening ha riscosso un enorme successo: grazie alla collaborazione del parroco della Cittadella della Carità padre Michele Quattrocchi e del parroco del Centro di accoglienza degli immigrati padre Alessandro Giambra , cittadini di ogni età sono stati sottoposti ai controlli, rispettando il protocollo di sicurezza.

Preziosa si è rivelata la partecipazione dei ragazzi dei club Rotaract ed Interact di Caltanissetta, con la partecipazione di Stefania Fontanazza e Chiara Curcuruto.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente Marcella Milia e da tutti i soci del Club, intervenuti numerosi per assicurare un ordinato svolgimento della manifestazione.

Soddisfazione espressa dal Direttore Sanitario dell’ASP di Caltanissetta dr.ssa Marcella Santino, che ha lodato l’impegno concreto del Rotary a favore della città.

Un plauso all’iniziativa è stato rivolto dal governatore del Distretto Rotary 2110 Alfio Di Costa che ha visto concretizzato attraverso lo screening di Caltanissetta, uno dei più efficaci progetti per l’anno 2020/21, il “Progetto Distrettuale Salute”.







