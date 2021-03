Cronaca 840

Coronavirus, sale il contagio in Sicilia: 2.904 nuovi casi in 48 ore con un tasso di positività pari al 19.9%

Tornano a crescere i casi Covid in Italia. Sono 23.904 i contagi nelle ultime 24 ore

Redazione

31 Marzo 2021 19:24

Bollettino dei contagi da Coronavirus con valori altissimi in Sicilia. I numeri si riferiscono alle ultime 48 ore, visto che ieri la trasmissione dei dati era saltata per via dell'inchiesta all'assessorato regionale alla Salute, ma è anche vero che i nuovi contagi sono 2.904, una media di 1.450 al giorno, comunque tantissimi. Fa ancora più impressione il fatto che i tamponi effettuati in tutta la regione sono appena 14mila in due giorni, a fronte dei circa 26mila al giorno ai quali eravamo abituati.

Il tasso di positività si attesta al 19,9%. Il totale degli attuali è di 19.920. Sono 21 le persone decedute, facendo salire il numero totale dei morti a 4628 dall'inizio della pandemia. I guariti/dimessi sono 380. I tamponi: 14.623. I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 20, per un totale di 140 posti occupati. Negli ospedali i ricoverati sono in totale 1.031, 22 in più rispetto a due giorni fa. Occhi puntati su Palermo. Nel capoluogo siciliano, sono 1133 i nuovi contagi registrati in due giorni, con una media quindi che supera i 500 casi giornalieri. Seguono Catania, con 646, e Messina con 288. Caltanissetta, zona rossa fino al 6 aprile, ha 211 nuovi casi. A seguire le altre province: Trapani 165, Siracusa 153, Agrigento 147, Enna 98, Ragusa 64.

Casi in crescita in Italia

Tornano a crescere i casi Covid in Italia. Sono 23.904 i contagi nelle ultime 24 ore, contro i 16.017 di ieri (e i 21.267 di mercoledì scorso). I tamponi sono 351.221, 50mila più di ieri, ma il tasso di positività sale al 6,8% (ieri era al 5,3%). Ancora molto alto il numero dei decessi, 467 (ieri 529), per un totale di 109.346 vittime dall’inizio dell’epidemia. Primi spiragli di ottimismo per i ricoveri: in (lievissimo) calo per il secondo giorno di fila le terapie intensive, 6 di meno (ieri -5) con 283 ingressi del giorno, e sono 3.710. Scendono anche i ricoveri ordinari, 51 unità in meno (ieri +68), 29.180 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi è la Lombardia (+3.943), seguita dalla Sicilia, ma che ha appunto i dati di due giorni. E poi Veneto (+2.317), Piemonte (+2.298), Campania (+2.016), Puglia (+1.962) e Lazio (+1.800). I contagi totali salgono a 3.584.899. In aumento i guariti, 23.744 (ieri 18.687), per un totale di 2.913.045. Per questo, ancora in calo, seppure lieve, il numero delle persone attualmente positive, 324 in meno (ieri -3.161), 562.508 in tutto. Di questi, 529.618 pazienti sono in isolamento domiciliare.



