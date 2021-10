Cronaca 443

Coronavirus, risalgono i casi in Sicilia: 400 nuovi positivi, la maggior parte nel catanese

A livello nazionale, prosegue, anche se lenta, la crescita della curva epidemica, come sta succedendo da alcuni giorni

Redazione

22 Ottobre 2021 17:30

Sono 400 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 13.733 tamponi processati e l'indice di positività è salito al 2,9% (ieri era 1,9%). È quanto riporta il ministero della Salute. Ieri erano stati 286 i nuovi casi su 15.441 tamponi. La Sicilia si trova al terzo posto per numero di contagi giornalieri, dietro Campania (450) e Lazio (408). Scendono ancora i ricoveri: -6 di cui 4 in terapia intensiva. I decessi sono 6 ma, come fa sapere la Regione Siciliana, 5 si riferiscono ai giorni precedenti. I guariti, nelle ultime 24 ore, sono stati 381. Attualmente ci sono 6.695 positivi nell'Isola, di cui 264 ricoverati in regime ordinario, 44 in terapia intensiva e 6.387 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 291.324, mentre i decessi a 6.973. Da inizio pandemia sono state 304.992 le persone contagiate dal Covid in Sicilia.

A livello provinciale, Catania ha ancora una volta il numero maggiore di nuovi casi giornalieri nell'Isola, 156. A Palermo sono stati registrati 55 nuovi positivi, a Messina 53, a Siracusa 47, a Ragusa 17 così come a Trapani, a Caltanissetta 12 così come ad Agrigento, a Enna 31.A livello nazionale, prosegue, anche se lenta, la crescita della curva epidemica, come sta succedendo da alcuni giorni. I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 3.882 contro i 3.794 di ieri. In calo il numero dei tamponi, 487.218 (ieri 574.671), con un tasso di positività che passa a 0,8% (ieri 0,7%). I decessi sono 39 (ieri 36), per un totale di 131.763 vittime dall’inizio dell’epidemia. Ancora sostanzialmente stabili i ricoveri: le terapie intensive scendono di 13 unità rispetto a ieri e sono 343 con 22 ingressi del giorno, mentre i ricoveri ordinari sono 4 in più (ieri -25) e sono 2.443 in tutto. (Denise Marfia, Gds.it)



Sono 400 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 13.733 tamponi processati e l'indice di positività è salito al 2,9% (ieri era 1,9%). È quanto riporta il ministero della Salute. Ieri erano stati 286 i nuovi casi su 15.441 tamponi. La Sicilia si trova al terzo posto per numero di contagi giornalieri, dietro Campania (450) e Lazio (408). Scendono ancora i ricoveri: -6 di cui 4 in terapia intensiva. I decessi sono 6 ma, come fa sapere la Regione Siciliana, 5 si riferiscono ai giorni precedenti. I guariti, nelle ultime 24 ore, sono stati 381. Attualmente ci sono 6.695 positivi nell'Isola, di cui 264 ricoverati in regime ordinario, 44 in terapia intensiva e 6.387 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 291.324, mentre i decessi a 6.973. Da inizio pandemia sono state 304.992 le persone contagiate dal Covid in Sicilia. A livello provinciale, Catania ha ancora una volta il numero maggiore di nuovi casi giornalieri nell'Isola, 156. A Palermo sono stati registrati 55 nuovi positivi, a Messina 53, a Siracusa 47, a Ragusa 17 così come a Trapani, a Caltanissetta 12 così come ad Agrigento, a Enna 31.A livello nazionale, prosegue, anche se lenta, la crescita della curva epidemica, come sta succedendo da alcuni giorni. I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 3.882 contro i 3.794 di ieri. In calo il numero dei tamponi, 487.218 (ieri 574.671), con un tasso di positività che passa a 0,8% (ieri 0,7%). I decessi sono 39 (ieri 36), per un totale di 131.763 vittime dall'inizio dell'epidemia. Ancora sostanzialmente stabili i ricoveri: le terapie intensive scendono di 13 unità rispetto a ieri e sono 343 con 22 ingressi del giorno, mentre i ricoveri ordinari sono 4 in più (ieri -25) e sono 2.443 in tutto. (Denise Marfia, Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare