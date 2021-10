Cronaca 1421

Coronavirus, in Sicilia ricoveri e contagi in calo: i nuovi casi sono 183

Sono 12 i decessi ma, come fa sapere la Regione Siciliana, 11 si riferiscono ai giorni precedenti

Redazione

15 Ottobre 2021 18:18

Sono 183 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 15.066 tamponi processati e il tasso di positività è sceso all'1,2% (ieri 2,3%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 270 i nuovi casi su 11.493 test eseguiti. Numeri, dunque in calo, così come ancora in discesa sono i ricoveri in regime ordinario (-32), mentre salgono di due unità quelli in terapia intensiva. Sono 12 i decessi ma, come fa sapere la Regione Siciliana, 11 si riferiscono ai giorni precedenti. Sono 971, infine, i guariti nelle ultime 24 ore. La Sicilia, rispetto a venerdì della scorsa settimana, registra un 61% in meno di nuovi casi e gli stessi tamponi processati ed oggi è ottava per numero di contagi giornalieri.

Attualmente nell'Isola ci sono 7.970 positivi al Covid, di cui 259 ricoverati in regime ordinario, 43 in terapia intensiva, 7.668 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 288.016, mentre i decessi a 6.933. Da inizio pandemia sono state 302.919 le persone contagiate dal Coronavirus in Sicilia. A livello provinciale, sono 20 i casi registrati a Palermo, 74 a Catania, 1 a Messina, 28 a Siracusa, 4 a Trapani, 8 a Ragusa, 9 a Caltanissetta, 27 ad Agrigento e 12 a Enna.

A livello nazionale, sono 2.732 i nuovi casi e 42 morti ma è boom di tamponi per effetto dell'entrata in vigore del green pass anche nei posti di lavoro: ieri ne sono stati processati 506.043 tamponi ed è record. Lieve aumento di nuovi casi di Covid, quindi, ma c'è da sottolineare che mai erano stati eseguiti così tanti test, tanto che l'indice di positività crolla allo 0,53% (ieri 0,8%). I ricoverati con sintomi sono 2.445, trentaquattro in meno di ieri, i pazienti in terapia intensiva 357 (-2, con 20 ingressi del giorno rispetto ai 22 di ieri).(Denise Marfia, Gds.it)



