Coronavirus, record di contagi in Sicilia: i nuovi casi sono oltre 14 mila. In crescita anche i ricoveri

Sul fronte ospedaliero, ricoveri ancora in aumento . I pazienti in ospedale sono oltre mille

Redazione

Raddoppiano i contagi in Sicilia e salgono ancora i ricoveri. La corsa del coronavirus e della variante Omicron appare inarrestabile. Secondo il bollettino odierno del ministero della Salute, nell'Isola nelle ultime 24 ore sono state diagnosticate 14.269 nuove infezioni da SARS-CoV-2 (su 59.933 tamponi) e sono state comunicate dalla Regione siciliana altre 19 vittime. Ieri i nuovi contagi erano stati 7.328 (a fronte di 60.862 tamponi) e le vittime 32.

A livello nazionale, gli oltre 14 mila contagi odierni (un vero e proprio record per l'Isola) fanno balzare la Sicilia al sesto posto in Italia per incremento dei nuovi casi dopo Lombardia (+52.683), Emilia Romagna (+38.528), Veneto (+18.128), Toscana (+17.286) e Campania (+16.512),, tutte regioni che hanno effettuato molti più tamponi del nostro sistema sanitario con l'eccezione dell'Emilia Romagna che ne ha fatti pochi di più.

A livello regionale, oggi è ancora la provincia di Catania quella che fa registrare il maggior numero di focolai attivi e anche di nuovi casi, seguita a stretto giro da Palermo. Ecco la distribuzione dei 14.269 casi odierni provincia per provincia: Catania 3.337, Palermo 3.210, Siracusa 1.546, Messina 1.502, Ragusa 1.195, Caltanissetta 1.149, Trapani 1.075, Enna 716, Agrigento 499.

Sul fronte ospedaliero, ricoveri ancora in aumento come si evince dalle notizie che arrivano dagli ospedali al collasso e dalle lunghe file di ambulanze che si registrano in tanti nosocomi dell'Isola. Degli 80.116 siciliani attualmente positivi, 79.053 si trovano in isolamento fiduciario, 944 sono ricoverati in ospedale con sintomi da Covid (31 in più di ieri) e 119 sono ricoverati in gravi condizioni nei reparti di Terapia intensiva (4 in più di ieri) con 12 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 7). (La Sicilia.it)



