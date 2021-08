Cronaca 506

Coronavirus, record di contagi in Sicilia: i nuovi casi sono 1.739 e aumentano i ricoveri

. Attualmente ci sono 22.629 positivi in Sicilia, di cui 677 ricoverati in ospedale e 84 in terapia intensiva

Redazione

21 Agosto 2021 17:46

Sono 1.739 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 20.812 tamponi processati e l'indice di positività è dell'8,4%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. La Sicilia, oggi, ha registrato il triplo dei contagi della Lombardia. Dodici i decessi (10 si riferiscono ai giorni precedenti) e 15 i ricoveri di cui uno in terapia intensiva. Sono 363 i guariti in un solo giorno. Attualmente ci sono 22.629 positivi in Sicilia, di cui 677 ricoverati in ospedale (ordinario), 84 in terapia intensiva e 21.868 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 234.360, mentre i decessi a 6.213. Da inizio pandemia sono state 263.202 le persone contagiate nell'Isola. A livello provinciale, sono 334 i nuovi casi registrati a Palermo, 233 a Catania, 487 a Messina, 185 a Siracusa, 126 a Ragusa, 95 a Trapani, 105 a Caltanissetta, 93 ad Agrigento e 81 a Enna. A livello nazionale, sono 7.470 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 7.224. Sono 45 invece le vittime in un giorno, in lieve calo rispetto alle 49 di ieri. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.478.691, i morti 128.728. I dimessi e i guariti sono invece 4.216.542, con un incremento di 5.462 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi salgono a 133.421 con un aumento di 1.959 casi nelle ultime 24 ore.(Gds.it)



