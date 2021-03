Cronaca 394

Coronavirus, quasi 600 nuovi contagi in Sicilia: si rischiano nuove restrizioni

È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Da segnalare altri 18 decessi mentre il tasso di positività è del 2,6%

09 Marzo 2021 18:40

Sfiorano quota 600 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore. Esattamente sono 595 i nuovi contagi (ieri 515) su 22.842 tamponi. Il tasso di positività è del 2,6%, come nella giornata di ieri. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Da segnalare altri 18 decessi. Quattro le persone dimesse dall'ospedale e 8 dalla terapia intensiva.

Attualmente ci sono 14.202 positivi di cui 665 ricoverati in ospedale, 112 in terapia intensiva e 13.425 in isolamento domiciliare. Dall'inizio della pandemia sono 157.498 le persone contagiate. I guariti salgono a 139.024 mentre i decessi a 4.277. A livello provinciale, Palermo registra 295 casi, Catania 106, Messina e Siracusa 44, Trapani 14, Ragusa 30, Caltanissetta 25, Agrigento 36, Enna 1.

Rispetto a 7 giorni fa, i nuovi casi sono aumentati del 7%. La Sicilia attualmente si trova tra le poche regioni in giallo ma, come stamattina ha consigliato il Cts al governo, occorrerà effettuare ulteriori restrizioni in queste zone per evitare il diffondersi del virus. Sotto la lente d'ingrandimento anche le scuole. Nelle ultime ore è scoppiato un focolaio a San Mauro Castelverde a causa di alcune feste clandestine nelle case di campagna alle quali avrebbero partecipato studenti degli istituti scolastici di Cefalù e di Gangi. Sempre in provincia di Palermo, contagi in crescita anche ad Altavilla Milicia dove il sindaco Pino Virga ha chiuso le scuole in ogni ordine e grado e, di conseguenza, sospeso le lezioni in presenza.

A livello nazionale, sono 19.749 i test positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 3.101.093. Le vittime sono state 376 (100.479 il totale). Ieri i contagi sono stati 13.902.(Gds.it)



