Coronavirus, prete positivo a Mussomeli: chiese chiuse e sacerdoti in quarantena

La chiusura dei luoghi di culto rimarrà fino a quando la situazione sanitaria non sarà più chiara

Redazione

10 Aprile 2021 12:23

La Diocesi di Caltanissetta e il clero locale hanno disposto la chiusura delle chiese e la quarantena per i sacerdoti a Mussomeli, nel Nisseno. La decisione precauzionale è arrivata dopo che un sacerdote è risultato positivo al Covid-19 e in seguito dell’aumento dei casi, alcuni riconducibili ad un cluster scoppiato in una chiesa.L'arciprete don Pietro Genco ha reso noto la sospensione momentanea di tutte le attività. Stop alle celebrazioni religiose e alle iniziative catechistiche e pastorali, mentre i sacerdoti del paese resteranno in quarantena in attesa di essere sottoposti ai tamponi.

La chiusura dei luoghi di culto rimarrà fino a quando la situazione sanitaria non sarà più chiara. Mussomeli intanto rischia la prossima settimana di essere decretata come zona rossa a causa della crescita dei contagi.



