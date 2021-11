Attualita 637

Coronavirus, preoccupazione a Mussomeli e Villalba: i contagi sono in crescita

"Il vaccino è l'unica arma che abbiamo a disposizione per combattere questo terribile virus", ha detto il sindaco Immordino

Redazione

Cresce il numero di contagi da Coronavirus in provincia di Caltanissetta, dove preoccupa la situazione dei Comuni di Mussomeli e Villalba. Nel primo caso sono emersi 57 nuovi casi di Covid, così come annunciato dal sindaco Giuseppe Catania: "57 persone sono risultate positive alla Sars-Cov-2 nelle ultime ore. Di queste, 56 sono a casa senza sintomi o con sintomi leggerissimi, mentre una è stata trasferita all’ospedale a causa dell’aggravarsi della sua salute". Tra i nuovi casi ci sono anche 7 positivi emersi in occasione dello screening di massa fatto presso il Piazzale Mongibello, tra cui 6 bambini: "Questo screening è stato importante e rassicurante per certi versi, perché ci permette di scongiurare l’eventualità di nuovi focolai all’interno della nostra cittadina", ha aggiunto il sindaco.

Sono invece 25 i contagiati a Villalba: 21 di questi sono in isolamento domiciliare e 4 si trovano ricoverati in ospedale. "Il vaccino è l'unica arma che abbiamo a disposizione per combattere questo terribile virus che sta modificando le nostre abitudini, le nostre giornate", ha detto il sindaco Maria Paola Immordino che nell'occasione ha voluto ricordare che giorno 10 dicembre a Villalba è prevista una giornata di vaccinazioni.(Gds.it)



