Cronaca 1558

Coronavirus, pazienti nisseni trasferiti a Gela. Continuano ad aumentare i contagi: si abbassa età media dei ricoverati

Molti pazienti hanno dai 40 ai 50 anni. Diversi i commercianti ricoverati o in isolamento domiciliare positivi al Covid-19

Rita Cinardi

29 Marzo 2021 23:04

Continuano i ricoveri di pazienti nisseni per covid-19 al reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Sant'Elia. Oggi una decina gli accessi al pronto soccorso infettivologico. I medici hanno ricoverato solo alcuni dei malati arrivati in ambulanza al Sant'Elia mentre per altri tre è stato disposto il trasferimento al Vittorio Emanuele di Gela. Al momento ci sono altri 3 pazienti in pronto soccorso in corso di valutazione. La situazione dei contagi in città continua ad essere critica. Sono oltre 600 i nisseni positivi (al 15 marzo, giorno in cui è stata istituita la zona rossa, erano 249) e sfiorano ormai i 60 quelli ricoverati. In questa nuova ondata, rispetto alla prima, l'età media dei ricoverati si è notevolmente abbassata. Molti hanno dai 40 ai 50 anni. Diversi i commercianti ricoverati. Intanto la zona rossa è stata prorogata fino al 6 aprile. Per il momento la curva dei contagi non accenna a scendere. La Prefettura ha annunciato un'intensificazione dei controlli in prossimità delle festività pasquali.



