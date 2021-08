Cronaca 791

Coronavirus, nuovo boom di contagi in Sicilia: superata quota 900. Ricoveri in continuo aumento

In aumento anche i pazienti ricoverati, con il tasso di occupazione in area medica che supera il 14%

09 Agosto 2021 17:56

Torna pericolosamente ad avvicinarsi a quota mille il numero dei nuovi casi di Coronavirus giornalieri in Sicilia: sono 923 quelli registrati nelle ultime 24 ore su 17.356 tamponi processati, il tasso di positività si attesta al 5,3%. Un boom di nuovi casi rispetto a lunedì scorso (+252%) anche se con un deciso aumento dei test. Due invece le nuove vittime del virus sull'isola, soltanto 59 i nuovi guariti a referto. La curva dei contagi, che sembrava vicino al picco, torna invece ad accelerare: +35% dei casi negli ultimi 7 giorni. In aumento anche i pazienti ricoverati, con il tasso di occupazione in area medica che supera il 14%: sono 442 in tutto, 24 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva invece si trovano 52 pazienti (-2), con un solo nuovo ingresso in rianimazione nelle ultime 24 ore.

Questa la suddivisione per provincia dei nuovi casi odierni: Palermo 208, Catania 190, Mess ina 186, Ragusa 112, Caltanissetta 106, Siracusa 56, Enna 38, Trapani 22, Agrigento 5. Sono 4.200 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 5.735 di ieri, mille in più di lunedì scorso. I decessi sono 22 (ieri 11), per un totale di 128.242 vittime dall’inizio della pandemia. In netto aumento i ricoveri, come spesso succede il lunedì per via delle poche dimissioni del weekend: le terapie intensive sono 24 in più (ieri +11), con 39 ingressi del giorno, e salgono a 323, mentre i ricoveri ordinari sono 155 in più (ieri +98), 2.786 in totale. (Piero Vassallo, Gds.it)



