Cronaca 1005

Coronavirus, nuova impennata di casi in Sicilia: 1.287 nuovi positivi. Aumentano ricoveri in terapia intensiva

In Sicilia 11 morti. Sono 17.221 i nuovi contagi in Italia nelle ultime 24 ore e 487 le vittime

Redazione

08 Aprile 2021 19:23

Tornano sopra quota mille i casi giornalieri di Coronavirus in Sicilia: sono 1.287 quelli registrati nelle ultime 24 ore su 27.170 tamponi (tra molecolari e test rapidi), il tasso di positività aumenta rispetto a ieri e passa dal 4% al 4,7%. Ci sono anche delle buone notizie, il numero delle vittime che torna a calare (11 i decessi odierni) e una frenata nei ricoveri ospedalieri: 1.119 i pazienti nei reparti Covid, 6 in meno rispetto a ieri. In aumento invece i degenti in terapia intensiva: sono 164 (+7), con 19 ingressi nelle ultime 24 ore.

Domani la cabina di regia deciderà i nuovi colori delle regioni, la Sicilia dovrebbe restare in zona arancione anche se i Comuni in rosso continuano a "macchiare" sempre di più la mappa dell'Isola. Questa la suddivisione per province dei nuovi casi: Palermo 438, Catania 280, Caltanissetta 133, Siracusa 131, Agrigento 128, Messina 69, Enna 50, Ragusa 34 e Trapani 24. Da inizio epidemia sono stati registrati 182.633 contagi, 4.757 morti, 151.349 guariti (95 oggi). Gli attuali positivi sono 26.527, di cui 25.244 in isolamento domiciliare.

Numeri sicuramente migliori invece sul fronte nazionale. Sono 17.221 i nuovi contagi in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 13.708 di ieri ma con 362.162 tamponi, 22mila più di ieri. In leggero aumento il tasso di positività, al 4,7%, ma dopo i dati «pasquali» degli ultimi giorni, che risentivano dei pochi test effettuati, è confermato il trend in discesa (giovedì scorso i casi erano stati 23.649). I decessi sono 487, contro il dato-monstre di ieri (627) che però risentiva di alcuni recuperi.

Le vittime totali da inizio epidemia sono ora 112.861. Ancora in calo i ricoveri: le terapie intensive che sono 20 di meno (ieri -60) con 259 ingressi del giorno, 3.663 in tutto, mentre i ricoveri ordinari calano di 465 unità (ieri -21), per un totale di 28.851. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I guariti sono 20.229 (ieri 20.927), per un totale di 3.060.411. Ancora in discesa il numero delle persone attualmente positive, 3.507 in meno (ieri -7.868): i malati ancora attivi sono ora 544.330. Di questi, sono in isolamento domiciliare 511.816. (Piero Vassallo, Gds.it)



Tornano sopra quota mille i casi giornalieri di Coronavirus in Sicilia: sono 1.287 quelli registrati nelle ultime 24 ore su 27.170 tamponi (tra molecolari e test rapidi), il tasso di positività aumenta rispetto a ieri e passa dal 4% al 4,7%. Ci sono anche delle buone notizie, il numero delle vittime che torna a calare (11 i decessi odierni) e una frenata nei ricoveri ospedalieri: 1.119 i pazienti nei reparti Covid, 6 in meno rispetto a ieri. In aumento invece i degenti in terapia intensiva: sono 164 (+7), con 19 ingressi nelle ultime 24 ore. Domani la cabina di regia deciderà i nuovi colori delle regioni, la Sicilia dovrebbe restare in zona arancione anche se i Comuni in rosso continuano a "macchiare" sempre di più la mappa dell'Isola. Questa la suddivisione per province dei nuovi casi: Palermo 438, Catania 280, Caltanissetta 133, Siracusa 131, Agrigento 128, Messina 69, Enna 50, Ragusa 34 e Trapani 24. Da inizio epidemia sono stati registrati 182.633 contagi, 4.757 morti, 151.349 guariti (95 oggi). Gli attuali positivi sono 26.527, di cui 25.244 in isolamento domiciliare. Numeri sicuramente migliori invece sul fronte nazionale. Sono 17.221 i nuovi contagi in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 13.708 di ieri ma con 362.162 tamponi, 22mila più di ieri. In leggero aumento il tasso di positività, al 4,7%, ma dopo i dati «pasquali» degli ultimi giorni, che risentivano dei pochi test effettuati, è confermato il trend in discesa (giovedì scorso i casi erano stati 23.649). I decessi sono 487, contro il dato-monstre di ieri (627) che però risentiva di alcuni recuperi. Le vittime totali da inizio epidemia sono ora 112.861. Ancora in calo i ricoveri: le terapie intensive che sono 20 di meno (ieri -60) con 259 ingressi del giorno, 3.663 in tutto, mentre i ricoveri ordinari calano di 465 unità (ieri -21), per un totale di 28.851. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I guariti sono 20.229 (ieri 20.927), per un totale di 3.060.411. Ancora in discesa il numero delle persone attualmente positive, 3.507 in meno (ieri -7.868): i malati ancora attivi sono ora 544.330. Di questi, sono in isolamento domiciliare 511.816. (Piero Vassallo, Gds.it)

Ti potrebbero interessare