Cronaca 499

Coronavirus, netto calo di casi e decessi in Sicilia. Ma tornano a salire le terapie intensive

In calo anche in Italia i nuovi casi di Covid: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute sono stati 13.908 nelle ultime 24 ore

Redazione

12 Febbraio 2021 18:35

Calo notevole dei nuovi casi di coronavirus in Sicilia oggi: sono 491 i contagi registrati nelle ultime 24 ore, mentre sono 21 i decessi (anche questi in discesa rispetto ai 26 di ieri). Il rapporto tra i tamponi e i positivi continua a essere uno dei più bassi in Italia ed è del 2,1% (23.091 i test effettuati). Continua anche il trend delle guarigioni: 1.818 oggi. Diminuiscono i ricoveri in regime ordinario (-16) mentre tornano ad aumentare dopo giorni di calo quelli in terapia intensiva (+4).In Sicilia, su 651.388 alunni i positivi da contagio Covid sono 1.706 pari a un tasso dello 0,26%. La percentuale più alta si registra nella scuola secondaria di primo grado, dove su 140.077 alunni, i positivi sono 445, pari allo 0,32%; segue la primaria con 579 positivi su 203.749 (0,28%), poi la secondaria di secondo grado 565 positivi su 211.171 (0,27%).

Infine, la scuola dell'infanzia dove su 96.391 gli alunni contagiati sono 117. Va evidenziato che rispetto alla scorsa settimana l'incidenza degli studenti positivi ha subito un leggero calo, passando dallo 0,27 allo 0,26%, il 19 novembre scorso era dello 0,46%.

In calo i nuovi casi di Covid 19 in Italia: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute sono stati 13.908 nelle ultime 24 ore a fronte dei 15.146 di ieri; in aumento il numero dei tamponi (305.619 a fronte dei 292.533 di ieri), con un tasso di positività che scende al 4,55% (ieri era del 5,17%). I decessi di oggi sono 316 (ieri erano stati 391), per un totale di 93.045 dall’inizio della pandemia.

In calo i ricoveri: le terapie intensive sono 31 in meno (ieri -2) con 153 ingressi giornalieri, e scendono a 2095, mentre i ricoveri ordinari calano di 206 unità (ieri 338) per un totale di 18.736.

La regione con più casi è la Lombardia (+2.526), seguita da Campania (+1.637), Emilia Romagna (+1.538), Lazio (+1.089) e Puglia (+1.020). I casi totali salgono a 2.697.296.

I guariti sono 16.422 (ieri 19.838) per un totale di 2.202.077. Ancora in diminuzione il numero delle persone attualmente positive: 2.845 in meno (ieri -5.092), sceso a 402.174.(Gds)



Calo notevole dei nuovi casi di coronavirus in Sicilia oggi: sono 491 i contagi registrati nelle ultime 24 ore, mentre sono 21 i decessi (anche questi in discesa rispetto ai 26 di ieri). Il rapporto tra i tamponi e i positivi continua a essere uno dei più bassi in Italia ed è del 2,1% (23.091 i test effettuati). Continua anche il trend delle guarigioni: 1.818 oggi. Diminuiscono i ricoveri in regime ordinario (-16) mentre tornano ad aumentare dopo giorni di calo quelli in terapia intensiva (+4).In Sicilia, su 651.388 alunni i positivi da contagio Covid sono 1.706 pari a un tasso dello 0,26%. La percentuale più alta si registra nella scuola secondaria di primo grado, dove su 140.077 alunni, i positivi sono 445, pari allo 0,32%; segue la primaria con 579 positivi su 203.749 (0,28%), poi la secondaria di secondo grado 565 positivi su 211.171 (0,27%).

Infine, la scuola dell'infanzia dove su 96.391 gli alunni contagiati sono 117. Va evidenziato che rispetto alla scorsa settimana l'incidenza degli studenti positivi ha subito un leggero calo, passando dallo 0,27 allo 0,26%, il 19 novembre scorso era dello 0,46%.

In calo i nuovi casi di Covid 19 in Italia: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute sono stati 13.908 nelle ultime 24 ore a fronte dei 15.146 di ieri; in aumento il numero dei tamponi (305.619 a fronte dei 292.533 di ieri), con un tasso di positività che scende al 4,55% (ieri era del 5,17%). I decessi di oggi sono 316 (ieri erano stati 391), per un totale di 93.045 dall’inizio della pandemia.

In calo i ricoveri: le terapie intensive sono 31 in meno (ieri -2) con 153 ingressi giornalieri, e scendono a 2095, mentre i ricoveri ordinari calano di 206 unità (ieri 338) per un totale di 18.736.

La regione con più casi è la Lombardia (+2.526), seguita da Campania (+1.637), Emilia Romagna (+1.538), Lazio (+1.089) e Puglia (+1.020). I casi totali salgono a 2.697.296.

I guariti sono 16.422 (ieri 19.838) per un totale di 2.202.077. Ancora in diminuzione il numero delle persone attualmente positive: 2.845 in meno (ieri -5.092), sceso a 402.174.(Gds)



Coronavirus, in provincia di Caltanissetta soltanto 14 nuovi casi e nessun decesso negli ultimi due giorni

News Successiva Pandemia, a Caltanissetta chiude il bar "Curtiglio": è stato un simbolo di rinascita e integrazione

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare