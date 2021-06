Cronaca 356

Covid, 183 nuovi casi in Sicilia: insieme alla Lombardia è la regione con il maggior numero di contagi

Redazione

19 Giugno 2021 17:30

Sono 183 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore su 13.525 tamponi elaborati. L' Isola, insieme con la Lombardia, è la regione che oggi ha registrato il maggior numero di nuovi contagi in Italia. Numeri in lieve aumento rispetto ai 170 di ieri e con un numero di tamponi eseguiti leggermente inferiore (ieri erano 14.208). Il tasso di positività è infatti in leggero aumento: 1,4% (rispetto all'1,2% del giorno precedente). Cinque le persone decedute. Mentre continuano a calare i ricoveri.

Sono invece 1.197 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.147. Sono invece 28 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 35. (Gds.it)



