Coronavirus, morto 45enne all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta

Si tratta di Luca Agati, 45enne molto conosciuto a Gela per la sua attività di organizzatore di eventi

Redazione

07 Agosto 2021 08:12

E' morto al reparto di Malattie Infettive un giovane di 45 anni di Gela, Luca Agati, ricoverato per una polmonite da Covid-19 lo scorso 24 luglio. Le condizioni del giovane si sono rivelate da subito critiche vista anche la presenza di patologie pregresse. L'uomo, che organizzava eventi ed è molto conosciuto a Gela, aveva fatto la prima dose di vaccino poco prima del suo ricovero in ospedale. Purtroppo però non c'è stato nulla da fare.



