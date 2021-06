Coronavirus, la Sicilia torna sopra i 100 nuovi casi: prima in Italia per contagi e per decessi

Coronavirus, la Sicilia torna sopra i 100 nuovi casi: prima in Italia per contagi e per decessi

Nelle ultime 24 ore sono stati 7 i decessi in un solo giorno, mentre 426 i guariti. Scendono i ricoveri ordinari

Redazione

22 Giugno 2021 17:40

In Sicilia tornano a salire i nuovi contagi da Coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati 133 i nuovi casi su 13.310 tamponi processati, l'indice di positività è risalito all'1,5% (ieri era a 0,5%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 85 i nuovi casi su 16.096 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore sono stati 7 i decessi in un solo giorno, mentre 426 i guariti. Scendono i ricoveri ordinari. La Sicilia, ancora oggi, è prima per numero di contagi, seguita dalla Lombardia con 126 nuovi positivi, ma molti più tamponi, 27.289. Ed è prima anche per numero di morti. A livello provinciale, sono 5 i nuovi casi a Palermo, 6 a Messina, 39 a Catania, 14 a Siracusa, 5 a Ragusa, 14 a Enna, 12 a Caltanissetta, 17 ad Agrigento e 21 a Trapani.

A livello nazionale, sempre in calo la curva epidemica: i nuovi casi sono 835, contro i 495 di ieri ma soprattutto i 1.255 di martedì scorso. Con 192.882 tamponi, 110mila più di ieri, tanto che il tasso di positività cala dallo 0,6 allo 0,4%, ai minimi di sempre. I decessi sono 31 (ieri 21), per un totale di 127.322 vittime dall’inizio dell’epidemia. In discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 23 in meno (ieri -4) con 10 ingressi del giorno, e calano a 362, mentre i ricoveri ordinari sono 101 in meno (ieri -54), 2.289 in tutto.(Gds.it)



