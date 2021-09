Cronaca 520

Coronavirus, la Sicilia scende nuovamente sotto i 500 casi. Continua il calo dei ricoveri

Diminuisce anche il numero di posti letto occupati nelle terapie intensive: sono 90, -6 rispetto alle 24 ore precedenti

Redazione

21 Settembre 2021 18:07

Sono 492 i casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore a fronte di 17.814 tamponi processati. L'Isola scende così sotto quota 500 casi, sebbene continui a mantenere il primato negativo per numero di contagi. Prosegue il calo dei ricoveri. E' quanto emerge dal bollettino di oggi diffuso dal ministero della Salute. Il tasso di positività scende al 2,8%. Ieri era al 4,1%. Rispetto a una settimana fa si registra un evidente calo della cuva dei contagi: con il -28% dei casi. Le vittime sono 23. Ma anche oggi il numero di decessi comunicato risale ai giorni scorsi. In particolare, oltre a 1 decesso di oggi, un altro è di ieri. Ben 12 risalgono a due giorni fa (19 settembre), tre al 18 settembre, 2 al 17, 1 al 5 settembre, 1 al 4 settembre e altri due rispettivamente al 22 e 15 agosto. Da inizio pandemia le vittime sono6.723.

Continua il calo dei ricoveri: sono 646 i pazienti degenti nei reparti ordinari, -14 rispetto a ieri. Diminuisce anche il numero di posti letto occupati nelle terapie intensive: sono 90, -6 rispetto alle 24 ore precedenti. Quattro i nuovi ingressi. Gli attuali positivit sono 20.439, segnando un decremento di 603 unità. Fra questi, 19.703 sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 1072. A livello provinciale: Catania 147, Messina 86, Siracusa 77, Agrigento 55, Palermo 51, Trapani 40, Caltanissetta 18, Ragusa 13 ed Enna 5.

Prosegue il calo della curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 3.377, contro i 2.407 di ieri ma soprattutto i 4.021 di martedì scorso, a conferma di un trend settimanale intorno al -15%. I tamponi sono 330.275, 208 mila più di ieri, tanto che il tasso di positività si dimezza e passa dal 2% all’1%.

I decessi sono 67 (ieri 44), ma con 23 recuperi della Sicilia riferiti ai giorni precedenti, per un totale di 130.421 vittime dall’inizio dell’epidemia. In discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 7 in meno (come ieri) con 38 ingressi del giorno, e scendono a 516, mentre i ricoveri ordinari calano di 45 unità (ieri erano aumentati di 53), e sono 3.937 in tutto.

La regione con più casi odierni è la Sicilia, comunque in netto calo (+492), seguita dalla Lombardia, che invece rallenta nella discesa (+472), il Veneto (+457), il Lazio (+301) e l’Emilia Romagna (+280). I casi totali dall’inizio dell’epidemia sono 4.641.890.



Sono 492 i casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore a fronte di 17.814 tamponi processati. L'Isola scende così sotto quota 500 casi, sebbene continui a mantenere il primato negativo per numero di contagi. Prosegue il calo dei ricoveri. E' quanto emerge dal bollettino di oggi diffuso dal ministero della Salute. Il tasso di positività scende al 2,8%. Ieri era al 4,1%. Rispetto a una settimana fa si registra un evidente calo della cuva dei contagi: con il -28% dei casi. Le vittime sono 23. Ma anche oggi il numero di decessi comunicato risale ai giorni scorsi. In particolare, oltre a 1 decesso di oggi, un altro è di ieri. Ben 12 risalgono a due giorni fa (19 settembre), tre al 18 settembre, 2 al 17, 1 al 5 settembre, 1 al 4 settembre e altri due rispettivamente al 22 e 15 agosto. Da inizio pandemia le vittime sono6.723. Continua il calo dei ricoveri: sono 646 i pazienti degenti nei reparti ordinari, -14 rispetto a ieri. Diminuisce anche il numero di posti letto occupati nelle terapie intensive: sono 90, -6 rispetto alle 24 ore precedenti. Quattro i nuovi ingressi. Gli attuali positivit sono 20.439, segnando un decremento di 603 unità. Fra questi, 19.703 sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 1072. A livello provinciale: Catania 147, Messina 86, Siracusa 77, Agrigento 55, Palermo 51, Trapani 40, Caltanissetta 18, Ragusa 13 ed Enna 5. Prosegue il calo della curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 3.377, contro i 2.407 di ieri ma soprattutto i 4.021 di martedì scorso, a conferma di un trend settimanale intorno al -15%. I tamponi sono 330.275, 208 mila più di ieri, tanto che il tasso di positività si dimezza e passa dal 2% all'1%.

I decessi sono 67 (ieri 44), ma con 23 recuperi della Sicilia riferiti ai giorni precedenti, per un totale di 130.421 vittime dall'inizio dell'epidemia. In discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 7 in meno (come ieri) con 38 ingressi del giorno, e scendono a 516, mentre i ricoveri ordinari calano di 45 unità (ieri erano aumentati di 53), e sono 3.937 in tutto. La regione con più casi odierni è la Sicilia, comunque in netto calo (+492), seguita dalla Lombardia, che invece rallenta nella discesa (+472), il Veneto (+457), il Lazio (+301) e l'Emilia Romagna (+280). I casi totali dall'inizio dell'epidemia sono 4.641.890.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare