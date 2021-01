Cronaca 1211

Coronavirus, la Sicilia con 1.641 positivi in più è di nuovo la prima regione per numero di casi: 37 i deceduti

In Italia sono 10.497 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore. Vittime in aumento: 603 contro le 377 di ieri

Redazione

19 Gennaio 2021 17:39

Per il secondo giorno consecutivo la Sicilia è la regione con più casi di Coronavirus in Italia: 1.641 quelli registrati oggi su 21.167 tamponi processati, tra molecolari e rapidi. Il tasso di positività aumenta e sale al 7,8%. Le vittime di oggi sono 37, i ricoveri crescono ancora. Dunque più casi rispetto a ieri ma con 18 mila test in meno.Migliora invece la situazione in Italia. Sono 10.497 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto agli 8.824 di ieri ma con 254.070 tamponi (dal 15 gennaio il dato comprende anche i test rapidi antigenici), oltre 95mila più di ieri. Il tasso di positività infatti cala al 4,1% (ieri 5,56%). In aumento i decessi, 603 (ieri 377), ma pesano diversi recuperi dei giorni scorsi. Le vittime totali sono 83.157.

Tornano in discesa i ricoveri, dopo gli aumenti di ieri: le terapie intensive sono 57 in meno (ieri +41), con 176 ingressi giornalieri, e scendono a 2.487 totali, mentre i ricoveri ordinari calano di 185 unità (ieri +127), 22.699 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi, come detto, è ancora la Sicilia, seguita a distanza da Lazio (+1.100), Emilia Romagna (+1.034), Veneto (+957) e Lombardia (+930). I casi totali salgono a 2.400.598. In aumento i guariti, 21.428 (ieri 14.763), per un totale di 1.781.917. Forte calo del numero delle persone attualmente positive, 11.535 in meno (ieri -6.316), 535.524 in tutto. Di questi, 510.338 pazienti sono in isolamento domiciliare, 11.293 meno di ieri. (Gds.it)



