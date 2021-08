Cronaca 763

Coronavirus, la Sicilia ancora prima in Italia per contagi: i nuovi casi 1.121

Crescono ancora le ospedalizzazioni: sono 729 i ricoverati nei reparti ordinari, 25 in più di ieri, e 88 quelli in terapia intensiva

Redazione

23 Agosto 2021 17:51

Sono 1121 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 12.565 tamponi processati. Il tasso di positività scende al 9%, ieri era al 12%. Ma l'Isola resta sempre prima per numero di contagi. E' quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute.

Venti i morti ma sono tutti riferiti ai giorni precedenti. In particolare, 7 si riferiscono a ieri, 22 agosto; altrettanti al giorno precedente (sabato 21 agosto); 4 al 20 agosto, 1 del 19 agosto e un altro ancora del 6 luglio. Dunque, il totale dei decessi resta 6.239 da inizio della pandemia. Crescono ancora le ospedalizzazioni: sono 729 i ricoverati nei reparti ordinari, 25 in più di ieri, e 88 quelli in terapia intensiva, 4 in più di ieri. I guariti sono 415. Gli attuali positivi sono 24.146, con un incremento di 686 rispetto a ieri. Di questi, 23.329 sono in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda i contagi nelle singole province, oggi in testa c'è Palermo con 348 nuovi casi; seguita da Catania, 296. Ancora, Siracusa 133, Caltanissetta 103, Enna 88, Ragusa 80, Trapani 67, Messina 4 e Agrigento 2. A livello nazionale, è in calo rispetto a ieri il nunmero di nuovi casi in Italia: sono 4.168 (-1.755). Con un numero di tamponi però inferiore di circa 74mila rispetto a 24 ore fa (oggi 175.139, ieri 101.341), il che porta al rialzo dal 3,4% di ieri al 4,1% di oggi l’indice di positività. Il numero di persone attualmente positive in Italia è pari a 135.555; i dimessi guariti sono finora 4.224.429.

Quanto ai decessi, oggi se ne registrano 44, con un incremento di 21 unità, portando a 128.795 il numero di vittime dall’inizio dell’epidemia in Italia. Sul fronte dei ricoveri, oggi risultano 3.928 persone in ospedale nei reparti ordinari, con un incremento di 161 su ieri; in leggero rialzo i ricoveri in terapia intensiva, sono 485 contro i 471 di ieri, con 45 ingressi giornalieri (+12 su ieri).



