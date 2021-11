Cronaca 930

Coronavirus, la curva dei contagi in Sicilia torna ad aumentare: i nuovi casi sono 382

Si registra un aumento del 29 per cento rispetto a ieri. In crescita anche i ricoveri

Redazione

02 Novembre 2021 17:43

Sono 382 i nuovi casi di Covid in Sicilia, con un aumento del 29% rispetto a ieri. Nove i ricoverati in più, segno che anche i reparti non si svuotano, anzi si continuano, seppur lentamente almeno per il momento, a riempire. Preoccupa la provincia di Catania, con ben 239 su 382: la zona etnea, dopotutto, è da tempo ormai che vede i casi salire, con una zona arancione anche, a Castel di Iudica. L'incidenza scende al 2,9% ieri al 4,2%. L'isola è al secondo posto per contagi, al primo c'è il Lazio con 388 casi. Gli attuali positivi sono 7.611on un aumento di 227 casi. I guariti sono 152 mentre si registrano altre 3 vittime, che portano il totale dei decessi a 7.022.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 345 ricoverati, 9 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 40 quattro in più rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo con 58 casi, Catania 239, Messina 2, Siracusa 55, Ragusa 6, Trapani 11, Caltanissetta 5, Agrigento 6, Enna, 0. In Italia sono 2.834 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 2.818. Sono invece 41 le vittime in un giorno (ieri 20).(Gds.it)



Sono 382 i nuovi casi di Covid in Sicilia, con un aumento del 29% rispetto a ieri. Nove i ricoverati in più, segno che anche i reparti non si svuotano, anzi si continuano, seppur lentamente almeno per il momento, a riempire. Preoccupa la provincia di Catania, con ben 239 su 382: la zona etnea, dopotutto, è da tempo ormai che vede i casi salire, con una zona arancione anche, a Castel di Iudica. L'incidenza scende al 2,9% ieri al 4,2%. L'isola è al secondo posto per contagi, al primo c'è il Lazio con 388 casi. Gli attuali positivi sono 7.611on un aumento di 227 casi. I guariti sono 152 mentre si registrano altre 3 vittime, che portano il totale dei decessi a 7.022. Sul fronte ospedaliero sono adesso 345 ricoverati, 9 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 40 quattro in più rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo con 58 casi, Catania 239, Messina 2, Siracusa 55, Ragusa 6, Trapani 11, Caltanissetta 5, Agrigento 6, Enna, 0. In Italia sono 2.834 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 2.818. Sono invece 41 le vittime in un giorno (ieri 20).(Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare