Cronaca 483

Coronavirus, la curva dei contagi frena in Sicilia: i nuovi casi sono 3.328. I morti sono 29

Aumentano i ricoveri con l'Isola che rimane all'ottavo posto in Italia per contagi

Redazione

31 Gennaio 2022 17:45 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/coronavirus-la-curva-dei-contagi-frena-in-sicilia-i-nuovi-casi-sono-3328-i-morti-sono-29 Copia Link Condividi Notizia

In calo il numero dei nuovi casi di Covid 19 in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati 3.328 su 21.906 tamponi processati e l'indice di positività è al 15,2%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.141 i nuovi casi su 41.715 tamponi e il tasso di positività era al 14,7%. Sono 29 i decessi e 1.054 i guariti. In aumento i ricoveri in regime ordinario (+26 sul dato di ieri) e quelli in terapia intensiva (+1). La Sicilia è all'ottavo posto nella classifica per numero di casi.A livello provinciale, a Palermo sono stati registrati 712 nuovi casi, a Catania 806, a Messina 791, a Siracusa 224, a Ragusa 345, a Trapani 245, a Caltanissetta 248, ad Agrigento 164 e ad Enna 64.

A livello nazionale, oggi la Sicilia è sempre all’ottavo posto in Italia per incremento dei nuovi casi dopo Emilia Romagna (+8.983), Lazio (+6.615), Piemonte (+6.241), Lombardia (+5.417), Campania (+9.814), Veneto (+4.877) e Toscana (+4.109). In tutte queste regioni è stata comunque processato un numero di tamponi più elevato di quelli fatti in Sicilia.

Sono 57.715 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 104.065. Le vittime sono invece 349, mentre ieri erano state 235. Dall’inizio della pandemia sono 10.983.116 gli italiani contagiati dal Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 2.592.606, in decremento di 51.211 nelle ultime 24 ore mentre i morti sono 146.498. I dimessi e i guariti sono invece 8.244.012 con un incremento di 108.493 rispetto a ieri. Sono 478.314 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 818.169. Il tasso di positività è al 12%, in calo rispetto al 12,7% di ieri. (La Sicilia.it)



In calo il numero dei nuovi casi di Covid 19 in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati 3.328 su 21.906 tamponi processati e l'indice di positività è al 15,2%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.141 i nuovi casi su 41.715 tamponi e il tasso di positività era al 14,7%. Sono 29 i decessi e 1.054 i guariti. In aumento i ricoveri in regime ordinario (+26 sul dato di ieri) e quelli in terapia intensiva (+1). La Sicilia è all'ottavo posto nella classifica per numero di casi.A livello provinciale, a Palermo sono stati registrati 712 nuovi casi, a Catania 806, a Messina 791, a Siracusa 224, a Ragusa 345, a Trapani 245, a Caltanissetta 248, ad Agrigento 164 e ad Enna 64. A livello nazionale, oggi la Sicilia è sempre all'ottavo posto in Italia per incremento dei nuovi casi dopo Emilia Romagna (+8.983), Lazio (+6.615), Piemonte (+6.241), Lombardia (+5.417), Campania (+9.814), Veneto (+4.877) e Toscana (+4.109). In tutte queste regioni è stata comunque processato un numero di tamponi più elevato di quelli fatti in Sicilia. Sono 57.715 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 104.065. Le vittime sono invece 349, mentre ieri erano state 235. Dall'inizio della pandemia sono 10.983.116 gli italiani contagiati dal Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 2.592.606, in decremento di 51.211 nelle ultime 24 ore mentre i morti sono 146.498. I dimessi e i guariti sono invece 8.244.012 con un incremento di 108.493 rispetto a ieri. Sono 478.314 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 818.169. Il tasso di positività è al 12%, in calo rispetto al 12,7% di ieri. (La Sicilia.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare