Coronavirus, istituita zona rossa a Favara e Caltabellotta

Nuova ordinanza di Musumeci a seguito dell’aumento considerevole di positivi al Covid

Redazione

20 Luglio 2021 18:43

Due nuove “zone rosse” in Sicilia. Si tratta di Caltabellotta e Favara, entrambe in provincia di Agrigento. A prevederle un’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, a seguito dell’aumento considerevole di positivi al Covid. Il provvedimento, varato a seguito delle note dell’Azienda sanitaria provinciale e dei sindaci dei due Comuni, sarà in vigore dal 22 al 29 luglio.



