Coronavirus, in Sicilia zona rossa agli sgoccioli: meno di mille nuovi casi e ricoveri in calo

Sono 10.593 invece i casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore. In aumento i decessi, 541 (ieri 420)

Redazione

26 Gennaio 2021 18:46

Continua il calo della curva epidemica in Sicilia: oggi sono 970 i casi di Coronavirus registrati sull'isola su 23.579 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi). Il tasso di positività scende lievemente rispetto a ieri e passa al 4,1%. Le vittime odierne sono 36.Dunque rispetto a ieri più casi ma con più tamponi, importante poi il dato raffrontato allo scorso martedì: rispetto a sette giorni fa i contagi sono calati del 41% nonostante l'aumento dei tamponi (+11%). Questa la suddivisione dei positivi odierni per provincia: Palermo 308, Catania 188, Trapani 162, Messina 104, Siracusa 84, Agrigento 72, Caltanissetta 36, Ragusa 14 ed Enna 2.

Ad oggi sono 131.607 i siciliani colpiti dal virus e 3.296 i morti. Attualmente sull'isola si trovano 47.479 positivi, di cui 45.815 in isolamento domiciliare, 1.435 ricoverati in regime ordinario (4 pazienti in meno rispetto a ieri) e 229 in terapia intensiva (+2). I guariti ammontano a 80.832 con un boom di 1.456 nella giornata odierna.

Sono 10.593 invece i casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 8.562 di ieri ma con 257.034 tamponi, ben 110mila in più. Tanto che il tasso di positività cala nettamente dal 6 al 4,1%. In aumento invece i decessi, 541 (ieri 420), per un totale di 86.422 vittime da inizio epidemia.

Dopo due giorni di crescita, come spesso avviene nel weekend, tornano a scendere anche i ricoveri: le terapie intensive sono 49 in meno (ieri +21), 2.372 in tutto, mentre i ricoveri ordinari calano di 69 unità (ieri +115), per un totale di 21.355. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La Regione con più casi giornalieri è la Lombardia (+1.230), seguita da Lazio (+1.039), Puglia (+995), Emilia Romagna (+993) e Campania (+976). Il totale dei positivi da inizio epidemia sale a 2.485.956. I guariti nelle 24 ore sono 19.256 (ieri 15.787), per un totale di 1.917.117. Ancora in diminuzione il numero delle persone attualmente positive, 9.213 in meno (ieri -7.648), che sono ora 482.417 in tutto. Di questi, 458.690, 9.095 meno di ieri.(Piero Vassallo, Gds)



