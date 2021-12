Cronaca 1108

Coronavirus, in Sicilia superati i duemila nuovi casi in un giorno. Numeri da record anche in Italia

In Sicilia ci sono 23.635 positivi al Coronavirus, di cui 568 ricoverati in regime ordinario e 76 in terapia intensiva

Redazione

Numeri nettamente in crescita Sicilia. Sono 2.078 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore su 41.651 tamponi eseguiti e il tasso di positività è al 4,9%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.410 i casi Covid nell'Isola. I decessi sono 15, di cui 14 tutti dei giorni precedenti. Attualmente in Sicilia ci sono 23.635 positivi al Coronavirus, di cui 568 ricoverati in regime ordinario, 76 in terapia intensiva e 22.991 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 317.074, mentre i decessi a 7.396. Da inizio pandemia sono stati 348.105 i positivi dell'Isola. A livello nazionale, sono 44.595 i nuovi casi positivi al Covid, mai così tanti dall’inizio della pandemia (febbraio 2020). Il precedente record risale al 13 novembre dello scorso anno, quando i casi furono 40.902. Ieri i casi di positività al coronavirus erano stati 36.293. 'Boom' di tamponi, 901.450 processati (ieri 779.303) con un tasso di positività in crescita al 4,9% (+0,3%). In risalita il numero dei morti, 168 (ieri 146) per un totale di 136.245 vittime. Prosegue anche la crescita dei ricoveri ordinari che sono 178 in più rispetto a ieri (+163) per 8722 complessivi. In crescita le terapie intensive: 1023 i pazienti (+13 rispetto a ieri) con 93 ingressi al giorno.



