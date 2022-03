Cronaca 1000

Coronavirus in Sicilia, crolla la curva dei contagi: soltanto 900 nuovi casi

L段sola nella classifica delle regioni italiane, si piazza all置ndicesimo posto per contagi

Redazione

28 Marzo 2022 18:13 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/coronavirus-in-sicilia-soltanto-900-nuovi-casi-nel Copia Link Condividi Notizia

Numeri che non si vedevano da un po' di tempo nel report del Ministero della Salute sull'andamento del Covid in Sicilia che nelle ultime 24 ore ha registrato 900 nuovi casi di contagio, a fronte di 12.375 tamponi processati. Il tasso di positività scende 7,2% al, ieri era al 13,9%. L’isola è all’undicesimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 226.017 con un decremento di 3.140 casi. I guariti sono 4.888 mentre le vittime sono 8 portano il totale dei decessi a 9.995. Sul fronte ospedaliero sono 1.019 ricoverati con 26 casi in più rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 60, cinque in meno rispetto a ieri. A livello provinciale Palermo registra 345 casi, Catania 155, Messina 1.035, Siracusa 53, Trapani 45, Ragusa 52, Caltanissetta 36, Agrigento 30, Enna 5. Sul numero complessivo dei casi confermati 856 sono relativi a giorni precedenti al 27 marzo.

IN ITALIA: Sono 30.710 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 59.555. Le vittime sono invece 95, in aumento rispetto alle 82 di ieri. Sono 1.254.056 le persone attualmente positive al Covid, con un decremento di 8.835 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 14.396.283 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 158.877. I dimessi e i guariti sono 12.983.350, con un incremento di 40.300 rispetto a ieri. (La Sicilia.it)



Numeri che non si vedevano da un po' di tempo nel report del Ministero della Salute sull'andamento del Covid in Sicilia che nelle ultime 24 ore ha registrato 900 nuovi casi di contagio, afronte di 12.375 tamponi processati.Il tasso di positivit scende 7,2% al, ieri era al 13,9%. L'isola all'undicesimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 226.017 con un decremento di 3.140 casi. I guariti sono 4.888 mentre le vittime sono 8 portano il totale dei decessi a 9.995. Sul fronte ospedaliero sono 1.019 ricoverati con 26 casi in pi rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 60, cinque in meno rispetto a ieri.A livello provincialePalermo registra 345 casi, Catania 155, Messina 1.035, Siracusa 53, Trapani 45, Ragusa 52, Caltanissetta 36, Agrigento 30, Enna 5. Sul numero complessivo dei casi confermati 856 sono relativi a giorni precedenti al 27 marzo. IN ITALIA:Sono 30.710 i nuovi contagi da Covidnelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.Ieri erano stati 59.555. Le vittime sono invece 95, in aumentorispetto alle 82 di ieri.Sono 1.254.056 le persone attualmente positive al Covid, con un decremento di 8.835 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 14.396.283 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 158.877. I dimessi e i guariti sono 12.983.350, con un incremento di 40.300 rispetto a ieri. (La Sicilia.it)

ゥ Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare