Coronavirus, in Sicilia soltanto 536 nuovi casi e 9 vittime. Da mesi non si registravano contagi così bassi

29 Agosto 2022

In Italia sono 8.355 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore e 60 i decessi

"Solo” 536 nuovi casi di Covid in Sicilia secondo il bollettino odierno del ministero della Salute sull'andamento dei contagi da SARS-CoV-2. Era da mesi che non ri registravano numeri così bassi anche se va detto che il conteggio risente della scarsa quantità di tamponi effettuati ne weekend ovvero 5.303, comunque in linea con quelli processati dalle altre regioni. La Regione siciliana ha poi comunicato altre 9 vittime. Ieri i nuovi casi erano stati 1.246 (a fronte di 9.335 tamponi) e si era registrata una sola vittima.

In Italia sono 8.355 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 17.647. Le vittime sono 60, in aumento rispetto alle 41 di ieri. I tamponi effettuati sono 62.967. Il tasso è al 13,3%, in calo rispetto a ieri, che era al 15%. Sono 229 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (dato invariato rispetto a ieri, nel bilancio tra entrate e uscite), mentre gli ingressi giornalieri sono 15. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 5.631, nelle ultime ventiquattro ore tre i più. Gli attualmente positivi sono 668.764, rispetto a ieri 11.130 in meno. Dimessi e guariti sono 20.970.685 (+19.417) mentre il totale dei casi dall’inizio della pandemia è di 21.814.856 quello dei decessi è di 175.407.



