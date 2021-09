Cronaca 182

Coronavirus in Sicilia, gli ospedali si svuotano e i contagi sono in calo: 423 i nuovi casi

L'isola è la seconda regione d'Italia per numero di casi ma è sempre più vicina alla zona bianca

Redazione

25 Settembre 2021 17:30

Sono 423 i nuovi casi in Sicilia nelle ultime 24 ore su 13.539 tamponi processati, l'indice di positività è 3,1% (ieri 3,4%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 464 su 13.504 tamponi. Scendono ancora i ricoveri: -15, di cui 3 in terapia intensiva. Sono 13 i decessi comunicati, mentre i guariti 712.

La Sicilia è seconda per numeri di contagi giornalieri dopo la Lombardia (478 nuovi casi con 66.355 test). Attualmente in Sicilia ci sono 17.267 positivi al Covid, di cui 531 ricoverati in regime ordinario, 77 in terapia intensiva e 16.659 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 712 e i decessi a 6.782. Da inizio pandemia sono state 296.100 le persone contagiate nell'Isola. A livello provinciale, sono 90 i nuovi positivi registrati a Palermo, 57 a Catania, 71 a Messina, 80 a Siracusa, 27 a Ragusa, 47 a Trapani, 10 a Caltanissetta, 17 ad Agrigento e 25 a Enna.

A livello nazionale, sono 3.525 i nuovi casi, a fronte di 357.491 tamponi effettuati su un totale di 91.122.631 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati 50 i decessi (il 24 settembre 52), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 130.653. Con quelli di oggi diventano 4.657.215 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 102.574 (-982), le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 3.497 di cui 481 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 4.423.988 con un incremento di 4.451 unità nelle ultime 24 ore.

La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore, come detto, è la Lombardia (478), seguita da Sicilia (424), Veneto (376) e Campania (342).(Gds.it)



