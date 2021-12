Cronaca 1370

Coronavirus, in Sicilia si registrano altri 1.346 contagi: aumentano anche i ricoveri

La Sicilia si conferma al settimo posto per numeri di contagi giornalieri

Ancora alto il numero di nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati 1346 su 31.607 tamponi processati e l'indice di positività è sceso al 4,3%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 1404 i nuovi casi e il tasso di positività era al 4,4%. Sono 11 i decessi (2 il 15 dicembre, 8 il 14 dicembre e 1 il 12 dicembre) e 661 i guariti. In aumento i ricoveri in regime ordinario (+11 sul dato di ieri) e quelli in in terapia intensiva (+4).

La Sicilia si conferma al settimo posto per numeri di contagi giornalieri. A livello provinciale, 268 i nuovi casi a Catania, 241 a Messina, 221 a Palermo, 69 ad Agrigento, 128 a Caltanissetta, 102 a Trapani, 197 a Siracusa, 38 a Enna, 96 a Ragusa. Effettuati 718.281 tamponi, balzo terapie intensive (+47). Sono 26.109 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 23.195.

Sono invece 123 le vittime in un giorno, ieri erano state 129. Sono 317.930 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo i dati del ministero della salute, 12.277 in più rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 5.308.180, i morti 135.301. I dimessi e i guariti sono invece 4.854.949, con un incremento di 13.704 rispetto a ieri. Sono 718.281 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 634.638. Il tasso di positività è al 3,6%, stabile rispetto a ieri. Salgono poi a 917 i pazienti in terapia intensiva in Italia, ben 47 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 101. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 7.338, ovvero 29 in più rispetto a ieri.(Dario Pasta, Gds.it)



