Coronavirus in Sicilia, si registra un lieve aumento dei contagi e dei ricoveri

I nuovi casi riscontrati in Sicilia nelle ultime 24 ore sono 264. Il giorno prima erano stati 260

Redazione

19 Ottobre 2021 17:43

Sono 264 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 19.282 tamponi processati e il tasso di positività è dell'1,4% (ieri 2,4%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 260 i nuovi casi su 9.789 test eseguiti. In lieve aumento i ricoveri in regime ordinario (+1 sul dato di ieri), e quelli in terapia intensiva (48, +5 rispetto a ieri). Sono 13 i decessi. Sono 948, infine, i guariti nelle ultime 24 ore. La Sicilia è al quarto per casi giornalieri. A livello provinciale, sono 14 i nuovi casi a Palermo, 118 a Catania, 38 a Messina, 34 a Siracusa, 5 a Ragusa, 16 a Trapani, 10 a Caltanissetta, 12 ad Agrigento e 17 a Enna.

Sono 2.697 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.597. Sono invece 70 le vittime in un giorno (ieri 44). Anche se nel totale sono conteggiate alcuni decessi avvenuti in periodi precedenti. Nuovo record di tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia: sono 662mila secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 219.878. Il tasso di positività è allo 0,4%, in calo rispetto allo 0,7% di ieri. Sono 355 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 3 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 27. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.423, rispetto a ieri sono 5 in meno.(Dario Pasta. Gds.it)



