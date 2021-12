Cronaca 702

Coronavirus, in Sicilia sfondato il tetto dei 5mila nuovi casi: record anche in Italia con oltre 144mila

Nell'isola sul fronte ospedaliero sono 847 ricoverati, con 13 pazienti in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 98, sei casi in più

Redazione

Sono 5463 i casi di Covid in Sicilia rilevati nelle ultime 24 ore, record assoluto. Quattro i morti, 839 i guariti. Salgono anche i ricoveri. Il tasso di positività sale al 8,7% ieri era al'7,1%. L'isola è al nono posto per contagi. Gli attuali positivi sono 42.582 con un aumento di 4.636 casi. I guariti sono 839 mentre le vittime sono quattro e portano il totale dei decessi a 7.502. Sul fronte ospedaliero sono 847 ricoverati, con 13 pazienti in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 98, sei casi in più. Il covid avanza anche in Italia: sono 144.243 i casi di Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 126.888. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 155, mentre ieri erano state 156. Sono 900.984 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 121.521 in più rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 6.125.683 e i morti 137.402. I dimessi e i guariti sono invece 5.087.297, con un incremento di 22.579 rispetto a ieri. Sono 1.224.025 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 1.150.352. Il tasso di positività è all'11,78%, stabile rispetto all'11,03% di ieri. Sono 1.260 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 34 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 119. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 11.150, 284 in più rispetto a ieri.



