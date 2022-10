Cronaca 205

Coronavirus in Sicilia, scendono i nuovi casi: sono 532 ma aumentano i ricoveri

Nel bollettino quotidiano si registra una vittima. Gli attuali positivi sono 12.589, i nuovi guariti 954

Redazione

Sono 532 i nuovi casi Covid in Sicilia, in diminuzione rispetto a ieri ma ogni lunedì c'è sempre il fattore dei meno tamponi che si eseguono la domenica e più in generale nel fine settimana. Gli esami effettuati infatti sono 5.013, con un tasso di positività del 10,6%, in diminuzione rispetto a ieri. Salgono invece i ricoveri, arrivati a 243, 3 in più di ieri, con 14 persone in terapia intensiva. Una vittima. Gli attuali positivi sono 12.589, i nuovi guariti 954.

Ancora in salita la curva epidemica in Italia, anche se negli ultimi giorni un pò meno pronunciata. Sono 15.089 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 34.444 di ieri (con molti meno tamponi, come sempre il lunedì) e soprattutto i 13.316 di lunedì scorso.

I tamponi processati sono 83.426 (ieri 170.238) con un tasso di positività che dal 20,2% scende al 18,1%.

I decessi di oggi sono 51 (ieri 41), per un totale da inizio pandemia di 177.570 vittime. Le terapie intensive salgono di 5 unità (ieri +17) ed ora sono 216 con 23 ingressi del giorno; i ricoveri ordinari sono 288 in più (ieri +210), per un totale di 5.987. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero di casi odierni è ancora la Lombardia con 2.229 contagi, seguita da Emilia Romagna (+2.194), Lazio (+1.781), Veneto (+1.378) e Piemonte (+1.335).

Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 22.830.825. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 19.502 (ieri 24.008) per un totale che sale a 22.149.828. Gli attualmente positivi sono 4.464 in meno (ieri +10.394) e scendono a 503.427 di cui 497.224 in isolamento domiciliare.(Gds.it)



