Coronavirus, in Sicilia scendono i contagi e il tasso di positività. Diminuiscono ancora i ricoveri

Rispetto a sette giorni fa si registra un 22% di nuovi casi in meno. Le vittime, nelle ultime 24 ore, sono 22

Redazione

12 Maggio 2021 18:20

Sono 607 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore su 26.316 tamponi processati e il tasso di positività scende al 2,3% (ieri era 3,3%), addirittura più basso della media nazionale che è del 2,6%. Scendono ancora i ricoveri: -48 di cui 8 in terapia intensiva ed è boom di guariti (2.712). Sono 22, invece, i decessi. Rispetto a sette giorni fa si registra un 22% di nuovi casi in meno. Numeri dunque confortanti, con la Sicilia che è terza per numero di tamponi eseguiti e sesta per nuovi casi.

A livello provinciale sono 75 i nuovi positivi registrati a Palermo, 70 a Messina, 247 a Catania, 56 a Siracusa, 23 a Ragusa, 25 a Enna, 46 a Caltanissetta, 43 ad Agrigento e 22 a Trapani. I numeri così bassi relativi alla provincia di Palermo non si registravano dallo scorso mese di dicembre. La Sicilia, dunque, continua ad avere un trend decisamente confortante da oltre 2 settimane e si appresta così a divenire gialla dal prossimo lunedì. Venerdì prossimo, infatti, il governo assegnerà i nuovi colori e per la nostra regione si profila un cambio dopo due mesi di fascia arancione.

A livello nazionale, sono 7.852 i nuovi casi su 306.744 tamponi processati. I decessi sono 262 mentre i guariti 19.023. In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.131.078, i morti 123.544. I dimessi ed i guariti hanno raggiunto quota 3.655.112, con un aumento di 19.023 unità nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 352.422, in calo di 11.437 rispetto a ieri.(Denise Marfia, Gds.it)



