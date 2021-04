Cronaca 721

Coronavirus, in Sicilia risalgono contagi e tasso di positività: zona gialla più lontana

I nuovi casi in Sicilia sono 1.061. Le vittime di oggi sono 23 mentre i guariti 1.166, con il numero degli attuali positivi che cala ulteriormente

Redazione

29 Aprile 2021 18:18

Sono 1.061 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su un totale di 25.951 tamponi (tra molecolari e test rapidi), con il tasso di positività al 4,1%. Un dato analogo a quello di giovedì scorso che potrebbe allontanare l'Isola dalla possibilità di tornare in zona gialla, anche se nell'ultima settimana si è registrato un calo del 16% dei contagi. Le vittime di oggi sono 23 mentre i guariti 1.166, con il numero degli attuali positivi che cala ulteriormente.

Respirano gli ospedali: sono 21 in meno i ricoverati nei reparti Covid dell'Isola, per un totale di 1.201 pazienti. In terapia intensiva invece si trovano 168 persone, 4 in meno rispetto a ieri. Gli ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore sono stati 9. I nuovi casi sono così suddivisi: Catania 330, Palermo 256, Siracusa 130, Ragusa 75, Caltanissetta 73, Messina 69, Agrigento 63, Trapani 51 ed Enna 14. Gli attuali positivi sono 25.244, di cui 23.875 in isolamento domiciliare. I morti da inizio pandemia salgono a 5.391.

Sono 14.320 i casi Covid nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 13.385 di ieri. Superati i 4 milioni di contagi registrati dall’inizio dell’epidemia, nel febbraio 2020: sono ora 4.009.208 in tutto. In calo invece il numero dei decessi: sono 288 oggi (ieri 344), per un totale di 120.544 vittime. E prosegue la discesa dei ricoveri, con le terapie intensive che sono 71 in meno (ieri -37) con 129 ingressi del giorno e scendono a 2.640, mentre i ricoveri ordinari calano di 509 unità (ieri -452), 19.351 in tutto.(Gds.it)



