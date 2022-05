Cronaca 176

Coronavirus in Sicilia, ricoveri e vittime in calo: i nuovi contagi sono 1.710

La pandemia sembra che stia abbandonando l'Isola, così come è successo negli ultimi due anni in estate

Redazione

27 Maggio 2022 16:47 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/coronavirus-in-sicilia-ricoveri-e-vittime-in-calo-i-nuovi-contagi-sono-1710 Copia Link Condividi Notizia

Sono 1.710 i casi di Covid in Sicilia, ancora in calo rispetto a ieri, e crollano anche ricoveri e vittime. Insomma, una pandemia che sembra stare abbandonando (come successo negli ultimi due anni in estate) l'Isola. Sono 19.666 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 20.322 di ieri ma soprattutto i 26.561 contagi di venerdì scorso, a conferma di un trend settimanale in costante calo. I tamponi processati sono 198.897 (ieri 203.607) con il tasso di positività che scende leggermente dal 10% al 9,9%.

I decessi sono 105 (ieri 94). Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 166.476. Ancora in calo i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 7 in meno (ieri -9), con 18 ingressi giornalieri, e sono 252 in tutto, mentre nei reparti ordinari sono 178 in meno (ieri -187), 5.558 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 2.449 contagi, seguita da Lazio (+2.441), Campania (+2.113), Sicilia (+1.710) e Puglia (+1.609). I casi totali dall’inizio della pandemia arrivano a 17.355.119. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 34.748 (ieri 58.368) per un totale che sale a 16.449.697. Gli attualmente positivi sono 14.802 in meno (ieri -37.595) per un totale che scende a 738.946. Di questi, 733.136 sono in isolamento domiciliare.(Gds.it)



Sono 1.710 i casi di Covid in Sicilia, ancora in calo rispetto a ieri, e crollano anche ricoveri e vittime. Insomma, una pandemia che sembra stare abbandonando (come successo negli ultimi due anni in estate) l'Isola. Sono 19.666 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 20.322 di ieri ma soprattutto i 26.561 contagi di venerdì scorso, a conferma di un trend settimanale in costante calo. I tamponi processati sono 198.897 (ieri 203.607) con il tasso di positività che scende leggermente dal 10% al 9,9%. I decessi sono 105 (ieri 94). Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 166.476. Ancora in calo i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 7 in meno (ieri -9), con 18 ingressi giornalieri, e sono 252 in tutto, mentre nei reparti ordinari sono 178 in meno (ieri -187), 5.558 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 2.449 contagi, seguita da Lazio (+2.441), Campania (+2.113), Sicilia (+1.710) e Puglia (+1.609). I casi totali dall'inizio della pandemia arrivano a 17.355.119. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 34.748 (ieri 58.368) per un totale che sale a 16.449.697. Gli attualmente positivi sono 14.802 in meno (ieri -37.595) per un totale che scende a 738.946. Di questi, 733.136 sono in isolamento domiciliare.(Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare