Cronaca 153

Coronavirus in Sicilia, ricoveri e contagi in calo: i nuovi casi sono 2.204

Le vittime, secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono in aumento

Redazione

Dopo i 3000 e passa casi di ieri, tornano a scendere i contagi in Sicilia: 2204 casi. Scendono anche i ricoveri (34 in meno rispetto a ieri, -7 in terapia intensiva), ma salgono le vittime, ben 32 riportate nel bollettino del ministero oggi. Sono 30.408 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 44.489 di ieri e soprattutto i 42.249 contagi di mercoledì scorso, a conferma di un trend settimanale in costante calo. I tamponi processati sono 264.273 (ieri 335.217) con il tasso di positività scende dal 13,3% all’11,5%. I decessi sono 136 (ieri 148). Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 165.630. In calo i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 19 in meno (ieri -16), con 25 ingressi giornalieri, e sono 318 in tutto, mentre nei reparti ordinari sono 189 in meno (ieri - 166), 7.276 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.(Gds.it)



