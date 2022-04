Cronaca 420

Coronavirus in Sicilia, ricoveri e contagi ancora in calo: i nuovi positivi sono 3.462

La Sicilia è oggi all’ottavo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 122.198

Continuano a scendere i casi di Covid in Sicilia. Dopo gli oltre 6000 di martedì e gli oltre 4000 di ieri, nell'Isola oggi si registrano 3462 contagi, con 19 vittime, a fronte di 25.118 tamponi processati in Sicilia. Il tasso di positività scende al 13,8% mentre ieri era al 14%. La Sicilia è oggi all’ottavo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 122.198 con un decremento di 2.463 casi. I guariti sono 6.449 mentre le vittime sono 19 portano il totale dei decessi a 10.568. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 874, 23 in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 48, uno in più rispetto a ieri. A livello provinciale si registrano a Palermo 940 casi, Catania 911, Messina 429, Siracusa 357, Trapani 410, Ragusa 274, Caltanissetta 217, Agrigento 387, Enna 80.

In Italia sono 58.861 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 69.204 di ieri e, soprattutto, i 73.212 di venerdì scorso. I tamponi processati sono 381.239 (ieri 441.526) con un tasso di positività che scende dal 15,7% al 15,4%. I decessi sono 133 (ieri 131): le vittime totali dall’inizio dell’epidemia salgono così a 163.377. Le terapie intensive sono 11 in meno (ieri -12), con 38 ingressi del giorno, e scendono a 371 totali, mentre i ricoveri ordinari sono 133 in meno (ieri -79), e tornano sotto quota 10mila, 9.942 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 7.631 contagi, seguita da Campania (+6.662), Veneto (+6.121), Lazio (+5.595) ed Emilia Romagna (+5.379). I casi totali dall’inizio della pandemia salgono a 16.409.183. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 60.951 (ieri 55.773) per un totale che sale a 14.998.689. Gli attualmente positivi sono 1.689 in meno (ieri +14.130), arrivando complessivamente a 1.247.117. Di questi, 1.236.804 sono in isolamento domiciliare. (AGI)



