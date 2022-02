Cronaca 707

Coronavirus, in Sicilia quasi seimila nuovi casi: ricoveri in calo, i decessi sono 42

Attualmente in Sicilia ci sono 278.798 positivi al Covid, di cui 1.308 ricoverati

Redazione

Sono 5.945 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 38.308 tamponi eseguiti e l'indice di positività è 15,5% (ieri era al 15,1%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.754 i nuovi casi su 38.018 test. Numeri invariati, dunque, negli ultimi due giorni. Scendono ancora i ricoveri: -15 in regime ordinario e uno in meno in terapia intensiva. I decessi sono 42 ma, come comunica la Regione Siciliana, sono dati relativi ai giorni passati. I guariti, nelle ultime 24 ore, sono stati 4.789. Rispetto a sabato della scorsa settimana c'è un 20% in meno di casi giornalieri a fronte di un -19% di tamponi processati. L'Isola è quinta per numero di contagi giornalieri.

Attualmente in Sicilia ci sono 278.798 positivi al Covid, di cui 1.308 ricoverati in regime ospedaliero, 115 in terapia intensiva e 277.375 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 420.322 mentre i decessi a 9.024. Da inizio pandemia sono state 708.144 i contagiati nell'Isola. A livello provinciale, sono 1.187 i nuovi positivi registrati a Palermo, 1.065 a Catania, 1.060 a Messina, 750 a Siracusa, 416 a Ragusa, 446 a Trapani, 496 ad Agrigento 357 a Caltanissetta e 168 a Enna.

A livello nazionale, ancora in calo la curva epidemica: i nuovi casi sono 62.231 contro i 67.152 e soprattutto i 93.157 di sabato scorso. I tamponi processati sono stati 587.645 (ieri 663.786) con un tasso di positività che sale al 10,6% (+0,5%). I decessi sono 269 (ieri 334): le vittime totali dall’inizio della pandemia sono 150.824.(Denise Marfia, Gds.it)



