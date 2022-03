Cronaca 490

Coronavirus, in Sicilia quasi 6mila nuovi casi. Diminuiscono i ricoveri

A livello nazionale, è ancora in salita la curva epidemica. I nuovi casi sono 76.250

Redazione

18 Marzo 2022 17:57 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/coronavirus-in-sicilia-quasi-6mila-nuovi-casi-diminuiscono-i-ricoveri Copia Link Condividi Notizia

Sono 5.946 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 38.814 tamponi processati e l'indice di positività è 15,3%, invariato rispetto alla giornata di ieri. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.230 su 40.754 test. Numeri stazionari, dunque, quelli che si registrano in Sicilia negli ultimi due giorni mentre in Italia la curva epidemica è in salita. Nell'Isola, inoltre, scendono ancora i ricoveri: - 16 in regime ordinario e -5 in terapia intensiva. I decessi sono 19 di cui uno solo nelle ultime 24 ore e tutti gli altri sono avvenuti nei giorni precedenti. Sono 6.368 invece i guariti. Attualmente in Sicilia ci sono 233.721 positivi, di cui 858 ricoverati in regime ordinario, 60 in terapia intensiva e 232.803 in isolamento domiciliare. I decessi sono saliti a 9.833, mentre i guariti a 648.428. Da inizio pandemia sono state 891.982 le persone contagiate dal Covid nell'Isola.

A livello nazionale, è ancora in salita la curva epidemica. I nuovi casi sono 76.250, contro i 79.895 di ieri ma soprattutto i 53.127 di venerdì scorso: un aumento su base settimanale del 44%. I tamponi processati sono 490.883 (ieri 529.882), con un tasso di positività che sale dal 15,1% al 15,5%. I decessi sono 165 (ieri 128): le vittime totali dall’inizio della pandemia sono 157.607. In leggero aumento i ricoveri: le terapie intensive sono una in più (ieri -4) con 47 ingressi del giorno, e arrivano complessivamente a 474, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 6 unità (ieri -13), 8.403 in tutto. (Denise Marfia, Gds.it)



Sono 5.946 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 38.814 tamponi processati e l'indice di positività è 15,3%, invariato rispetto alla giornata di ieri. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.230 su 40.754 test. Numeri stazionari, dunque, quelli che si registrano in Sicilia negli ultimi due giorni mentre in Italia la curva epidemica è in salita. Nell'Isola, inoltre, scendono ancora i ricoveri: - 16 in regime ordinario e -5 in terapia intensiva. I decessi sono 19 di cui uno solo nelle ultime 24 ore e tutti gli altri sono avvenuti nei giorni precedenti. Sono 6.368 invece i guariti. Attualmente in Sicilia ci sono 233.721 positivi, di cui 858 ricoverati in regime ordinario, 60 in terapia intensiva e 232.803 in isolamento domiciliare. I decessi sono saliti a 9.833, mentre i guariti a 648.428. Da inizio pandemia sono state 891.982 le persone contagiate dal Covid nell'Isola. A livello nazionale, è ancora in salita la curva epidemica. I nuovi casi sono 76.250, contro i 79.895 di ieri ma soprattutto i 53.127 di venerdì scorso: un aumento su base settimanale del 44%. I tamponi processati sono 490.883 (ieri 529.882), con un tasso di positività che sale dal 15,1% al 15,5%. I decessi sono 165 (ieri 128): le vittime totali dall'inizio della pandemia sono 157.607. In leggero aumento i ricoveri: le terapie intensive sono una in più (ieri -4) con 47 ingressi del giorno, e arrivano complessivamente a 474, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 6 unità (ieri -13), 8.403 in tutto. (Denise Marfia, Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare