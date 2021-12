Cronaca 1611

Coronavirus in Sicilia, oltre duemila positivi: nell'Isola aumentano ricoveri e vittime

Rispetto a lunedì della scorsa settimana c'è un incremento di nuovi positivi del 243%

Redazione

27 Dicembre 2021 18:01 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/coronavirus-in-sicilia-oltre-duemila-positivi-ricoveri-in-crescita-e-20-decessi Copia Link Condividi Notizia

Sfonda nuovamente quota duemila il numero di nuovi positivi in Sicilia. Sono 2.087 quelli registrati nelle ultime 24 ore su 18.154 tamponi processati e l'indice di positività è salito all'11,5% (ieri era 11%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.727 i nuovi casi su 15.334 tamponi processati. Sono 20 i decessi (2 relativi alla giornata di ieri, 12 al 25 dicembre, 4 alla vigilia di Natale, 1 al 23 dicembre e 1 al giorno prima), mentre 732 i guariti. Per quanto riguarda i ricoveri, ancora una crescita: 4 in più in terapia intensiva e 24 in regime ordinario. Rispetto a lunedì della scorsa settimana c'è un incremento di nuovi positivi del 243%.

La Sicilia si avvicina inesorabilmente a superare anche il terzo parametro per il passaggio in zona gialla. I posti occupati in terapia intensiva, infatti, hanno raggiunto il 9,4% (la soglia è del 10%). Attualmente nell'Isola ci sono 29.864 positivi, di cui 657 ricoverati in ospedale, 81 in terapia intensiva e 29.126 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 319.185, mentre i decessi a 7.447.

A livello provinciale, a Palermo sono 606 i nuovi casi registrati, a Catania 457, a Messina 299, a Siracusa 165, a Trapani 81, a Ragusa 131, a Caltanissetta 96, ad Agrigento 250 e ad Enna 2. A livello nazionale, i nuovi positivi al Coronavirus sono 30.810 (rispetto ai 24.883 del 26 dicembre). I tamponi processati sono 343.968 e portano il tasso di positività all’8,9%. Oggi si registrano 142 decessi (erano 81 il 26 dicembre). I guariti sono 9.992 mentre per gli attualmente positivi si registra un incremento di 20.665 unità per un totale di 537.504.(Gds.it)



Sfonda nuovamente quota duemila il numero di nuovi positivi in Sicilia. Sono 2.087 quelli registrati nelle ultime 24 ore su 18.154 tamponi processati e l'indice di positività è salito all'11,5% (ieri era 11%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.727 i nuovi casi su 15.334 tamponi processati. Sono 20 i decessi (2 relativi alla giornata di ieri, 12 al 25 dicembre, 4 alla vigilia di Natale, 1 al 23 dicembre e 1 al giorno prima), mentre 732 i guariti. Per quanto riguarda i ricoveri, ancora una crescita: 4 in più in terapia intensiva e 24 in regime ordinario. Rispetto a lunedì della scorsa settimana c'è un incremento di nuovi positivi del 243%. La Sicilia si avvicina inesorabilmente a superare anche il terzo parametro per il passaggio in zona gialla. I posti occupati in terapia intensiva, infatti, hanno raggiunto il 9,4% (la soglia è del 10%). Attualmente nell'Isola ci sono 29.864 positivi, di cui 657 ricoverati in ospedale, 81 in terapia intensiva e 29.126 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 319.185, mentre i decessi a 7.447. A livello provinciale, a Palermo sono 606 i nuovi casi registrati, a Catania 457, a Messina 299, a Siracusa 165, a Trapani 81, a Ragusa 131, a Caltanissetta 96, ad Agrigento 250 e ad Enna 2. A livello nazionale, i nuovi positivi al Coronavirus sono 30.810 (rispetto ai 24.883 del 26 dicembre). I tamponi processati sono 343.968 e portano il tasso di positività all'8,9%. Oggi si registrano 142 decessi (erano 81 il 26 dicembre). I guariti sono 9.992 mentre per gli attualmente positivi si registra un incremento di 20.665 unità per un totale di 537.504.(Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare