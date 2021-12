Cronaca 670

Coronavirus, in Sicilia nuovo record di contagi: 2.446 nuovi casi. In aumento i ricoveri

Sono 54.762 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore, nuovo record da inizio della pandemia

Redazione

Ancora alto il numero di nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati 2446 su 48351 tamponi processati e l'indice di positività è salito al 5,1%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 2131 i nuovi casi e il tasso di positività era al 4,3%. Sono 13 i decessi (3 il 24 dicembre, 8 il 23 dicembre, uno il 22 dicembre e uno il 3 dicembre) e 523 i guariti. In aumento i ricoveri in regime ordinario (+6 sul dato di ieri) e quelli in in terapia intensiva (+3). L'Isola, oggi, si trova all’ottavo posto per contagi, al primo c’è la Lombardia con 17.332. A livello provinciale, 702 i nuovi casi a Catania. 489 a Palermo, 388 a Messina, 187 a Trapani, 61 a Caltanissetta, 120 a Ragusa, 202 a Siracusa, 174 ad Agrigento, 123 a Enna.

Sono 54.762 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore, nuovo record da inizio della pandemia. Ieri i casi erano stati 50.599. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 144, mentre ieri erano state 141. Superata la soglia dei 500mila attualmente positivi. Secondo il bollettino del ministero della Salute sono infatti 500466 gli italiani che sono attualmente positivi al Covid, con un incremento nelle ultime 24 ore di 39792. Sono 969752 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 929775. Il tasso di positività è al 5,6%, in aumento rispetto al 5,4% di ieri. Sono 1.071 (ieri erano 1.038) i pazienti in terapia intensiva in Italia, 33 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 106. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 8892 (ieri erano 8812), ovvero 80 in più. (Dario Pasta, gds.it)



