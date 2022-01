Cronaca 2047

Coronavirus in Sicilia, ancora un'impennata di contagi: i nuovi casi sono oltre 13 mila

Si registra nell'Isola un nuovo boom di nuovi casi. Le vittime comunicate dalla Regione, sono 35

Redazione

11 Gennaio 2022 18:51 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/coronavirus-in-sicilia-nuova-impennata-di-contagi-i-nuovi-casi-sono-oltre-13-mila Copia Link Condividi Notizia

Sono 13231 i nuovi contagi in Sicilia, in netto aumento rispetto a ieri e secondo dato negativo di sempre, ma quello che preoccupa veramente è il boom di ricoveri, con un aumento di 83 pazienti di cui ben 20 in terapia intensiva, con 35 morti. Dati che avvicinano la Sicilia sempre più in zona arancione, almeno. Sono 220.532 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute: si tratta di un numero mai registrato in Italia finora in un giorno. Ieri erano stati 101.762. Le vittime sono invece 294, in aumento rispetto a ieri, quando erano state 227.

Sono 1.375.514 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 612.821. Il tasso di positività è al 16%, stabile rispetto al 16,6% di ieri. Sono 1.677 i pazienti in terapia intensiva, 71 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 185. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 17.067, ovvero 727 in più di ieri. (Gds.it)



Sono 13231 i nuovi contagi in Sicilia, in netto aumento rispetto a ieri e secondo dato negativo di sempre, ma quello che preoccupa veramente è il boom di ricoveri, con un aumento di 83 pazienti di cui ben 20 in terapia intensiva, con 35 morti. Dati che avvicinano la Sicilia sempre più in zona arancione, almeno. Sono 220.532 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute: si tratta di un numero mai registrato in Italia finora in un giorno. Ieri erano stati 101.762. Le vittime sono invece 294, in aumento rispetto a ieri, quando erano state 227. Sono 1.375.514 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 612.821. Il tasso di positività è al 16%, stabile rispetto al 16,6% di ieri. Sono 1.677 i pazienti in terapia intensiva, 71 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 185. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 17.067, ovvero 727 in più di ieri. (Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare