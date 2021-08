Cronaca 1822

Coronavirus, in Sicilia nuova impennata di contagi: i nuovi casi sono 1.600. Aumentano i ricoveri

Non si ferma l'aumento dei ricoveri negli ospedali: sono 831 i pazienti in area medica e 116 quelli in terapia intensiva

Redazione

30 Agosto 2021 18:14

Nuovo rialzo dei contagi da Coronavirus in Sicilia: sono 1.600 quelli registrati nelle ultime 24 ore su 11.243 tamponi, con un tasso di positività del 14,2%. La Sicilia da sola rappresenta il 37% dei nuovi positivi odierni in tutta Italia e rispetto a lunedì scorso fa segnare un +43% dei contagi e con un numero inferiore di tamponi. Numeri altissimi se raffrontati alle altre regioni: l'isola mette a referto il triplo dei contagi dell'Emilia Romagna, seconda regione con più casi odierni. Altri 9 i decessi e 526 i guariti. Non si ferma l'aumento dei ricoveri negli ospedali: sono 831 i pazienti in area medica (+25 rispetto a ieri) e 116 quelli in terapia intensiva (+8) con 14 nuovi ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore.

Gli attuali positivi nell'isola sono adesso 28.489 (+1.065) di cui 27.542 in isolamento domiciliare. Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Palermo 422, Catania 399, Messina 273, Caltanissetta 133, Enna 105, Ragusa 95, Siracusa 90, Trapani 83. Nessun nuovo contagio in provincia di Agrigento.Sono invece 4.257 i nuovi casi Covid in Italia su 109.803 tamponi, con un tasso di positività al 3,9%. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I morti nelle ultime 24 ore sono 53, per un totale da inizio pandemia di 129.146. Sale leggermente anche la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati con sintomi diventano 4.264, in crescita di 131 unità rispetto a ieri, mentre il numero dei pazienti in terapia intensiva sale a 548 (+23 rispetto a ieri), con 50 ingressi del giorno (ieri erano stati 44). (Piero Vassallo, Gds.it)



