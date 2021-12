Coronavirus in Sicilia, Musumeci: "Presto l'isola sarà in zona gialla. Nuova variante troppo contagiosa"

Coronavirus in Sicilia, Musumeci: "Presto l'isola sarà in zona gialla. Nuova variante troppo contagiosa"

Il presidente della Regione Nello Musumeci, teme che le feste possano condurre la Sicilia al cambio di colore

"Mi sembra chiaro, è sotto gli occhi di tutti, che prestissimo andremo in zona gialla: siamo rimasti fuori per merito di tutti, ma temiamo che le feste natalizie possano condurci in zona gialla.La nuova variante del virus è facilmente contagiosa, ma meno virulenta per chi ha fatto il vaccino, soprattutto la terza dose. Affrontiamo con una certa serenità, ma senza rilassarsi il periodo delle festività sapendo che il rispetto delle norme è il primo obiettivo al quale dobbiamo guardare". Lo ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci, a Catania.(ANSA).



