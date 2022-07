Cronaca 173

Coronavirus, in Sicilia meno di 2.700 casi ma aumentano i ricoveri

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 1079, 17 in più rispetto al giorno precedente

Redazione

Sono 2.678 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 17.811 tamponi processati in Sicilia secondo il bollettino odierno. Ieri i nuovi positivi erano 5.127. Il tasso di positività scende attestandosi poco al di sopra del 15%, il giorno precedente era al 18,4%. La Sicilia è al quinto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 154.988 con un aumento di 1.326 casi. I guariti sono 2.181 mentre si registrano 19 vittime che portano il totale dei decessi 11.437 Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 1079, 17 in più rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 47, quattro in meno rispetto al giorno prima.

A livello nazionale i morti in Italia contagiati dal Covid hanno superato quota 170mila. Il dato emerge dal bollettino del ministero della Salute, che evidenzia 31.205 nuovi contagi e 112 vittime nelle ultime 24 ore. Il totale dei decessi dall'inizio della pandemia sale così a 170.037. Il tasso è al 23%, sostanzialmente stabile (ieri 22,8%) e sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 135.642 tamponi. Sono invece 417 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 14 più di ieri. Gli ingressi giornalieri sono 41. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.848, rispetto a ieri 272 in più.



