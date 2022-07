Cronaca 81

Coronavirus in Sicilia, lieve calo della curva dei contagi: i nuovi casi sono 4.377

Se da una parte i nuovi positivi sono in diminuzione, non vale la stessa cosa per l'indice di positività

Redazione

Lieve calo dei nuovi casi Covid in Sicilia. Lo certifica il bollettino di oggi, 28 luglio, che riporta i dati delle ultime 24 ore. I contagi sono 4.096 a fronte di 22.991 tamponi processati, contro i 4.377 casi registrati ieri su 25.132 test. Se da una parte i nuovi positivi sono in diminuzione, non vale la stessa cosa per l'indice di positività che oggi tocca il 17,8%, percentuale leggermente superiore al 17,4% di ieri. La Sicilia oggi scende al settimo posto per numero di contagi. Sono 26 le vittime indicate dal report di oggi, dato che porta a 11.618 il numero complessivo dei decessi dall'inizio della pandemia, i guariti invece sono 5.460. Sul fronte ospedaliero oggi c'è un lieve calo nel numero dei ricoveri nei reparti ordinari (-4), stabile invece il dato delle terapie intensive. A livello provinciale si registrano a Palermo 1.040 casi, Catania 1.004, Messina 826, Siracusa 362, Trapani 451, Ragusa 264, Caltanissetta 174, Agrigento 413, Enna 94.

In Italia complessivamente sono 60.381 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 63.837. Le vittime sono 199, in calo rispetto alle 207 di ieri. Il tasso è al 20,3%, in lieve calo rispetto a ieri quando era al 21%. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 296.304 tamponi. Sono invece 406 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (18 meno di ieri), mentre gli ingressi giornalieri sono 49. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 10.911, rispetto a ieri 183 in meno.(Gds.it)



