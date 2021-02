Cronaca 340

Coronavirus, in Sicilia lieve aumento dei contagi: 760 nuovi casi e 26 decessi

Continuano a migliorare ancora i numeri dei ricoveri: oggi sono 5 in meno in terapia intensiva e 37 in meno in regime ordinario

Redazione

11 Febbraio 2021 18:22

Lieve aumento rispetto a ieri dei contagi di coronavirus in Sicilia: nelle ultime 24 ore si registrano 760 casi ma sono 26 i decessi, meno di ieri quando furono 29 e comunque sotto i 30 già da diversi giorni.Il rapporto tra positivi e tamponi effettuati si mantiene basso: con il 3,5% la Sicilia è tra le regioni col tasso migliore. Continuano a migliorare ancora i numeri dei ricoveri: oggi sono 5 in meno in terapia intensiva e 37 in meno in regime ordinario.

Per quanto riguarda il numero degli attuali positivi si assiste ancora a un notevole calo (-932) , frutto anche del numero dei guariti (1.666). Ci sarà da capire adesso se questi dati possano bastare per dichiarare la Sicilia in zona gialla.

In crescita i nuovi casi di Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore si registrano 15.146 contagi, più dei 12.956 di ieri e in aumento anche rispetto alla scorsa settimana. A fronte peraltro di un calo dei tamponi, 292,533 oggi, 18mila in meno di ieri: il tasso di positività sale di un punto percentuale, da 4,1 a 5,17%. In aumento anche i decessi, 391 (ieri 336), per un totale di 92.729 vittime da inizio epidemia.

Ancora in discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 2 in meno (ieri -12), 2.126 in tutto con 151 ingressi del giorno, mentre i ricoveri ordinari calano di 338 unità (ieri -232) per un totale di 18.942. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. (Gds.it)



